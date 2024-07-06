Извержение вулканов в Италии: аэропорт Катании частично возобновил работу

В Италии продолжается извержение сразу двух вулканов, доставляя неудобства местным жителям и туристам
Аэропорт Катании, который был закрыт в пятницу из-за обильного выпадения вулканического пепла с Этны на взлетно-посадочную полосу, постепенно возвращается к работе.
Один из самых активных вулканов Европы, расположенный на итальянском острове Сицилия, начал извергаться во вторник. Высота выбрасываемых дыма и пепла достигала почти 5 километров.
В пятницу мэр Катании издал указ, запрещающий движение двухколесных транспортных средств в течение 48 часов и ограничивающий скорость до 30 км/ч из-за большого количества пепла, выпавшего на город.
Извержение заставило итальянское агентство гражданской обороны поднять уровень тревоги в этом районе с зеленого до желтого.
Тем временем на соседнем острове Стромболи агентство гражданской обороны объявило высший, красный уровень тревоги, предупредив, что ситуация там может ухудшиться.
Вулкан на этом острове также начал извергаться в начале этой недели, выбрасывая облака пепла на два километра в небо и выплескивая лаву в море.