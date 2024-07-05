Беспилотники атаковали несколько российских регионов

В Приморско-Ахтарске, откуда, как утверждают ВСУ, велась ночная воздушная атака по территории Украины, в результате удара БПЛА погиб ребёнок.

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Пятеро получили ранения и один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на Приморско-Ахтарск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, жертва – шестилетняя девочка – скончалась в больнице от полученных ранений. Он также добавил, что в результате атаки повреждён трёхэтажный многоквартирный дом, жильцов эвакуировали.

"Нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города", – говорится в посту Кондратьева в Telegram.

По данным Киева, из этого порта на Азовском море регулярно координируются воздушные атаки по территории Украины. В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 5 июля российские военные запустили 32 дрона-камикадзе из Курска и Приморско-Ахтарска. ПВО работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях, сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

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Всего ПВО уничтожила 50 дронов,отчитались в Минобороны РФ, при этом в сводке упоминаются не только российские регионы, но и оккупированная часть украинского Запорожья.

Сообщается также о нескольких возгораниях на левом берегу Дона в Ростове, местные чиновники охарактеризовали произошедшее как "ландшафтные пожары". Целью ударов украинских дронов могли быть энергетические объекты, включая НПЗ.

Украина активизировала свои атаки на российскую территорию, нанося удары по энергетическим объектам, которые, по её данным, снабжают российскую армию.

Вид с воздуха на руины Часова Яра – самого горячего участка на линии фронта. Ukraine's 24th Mechanised Brigade via AP

В пятницу Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых, как утверждается, запечатлена работа наземных дронов с видом от первого лица (FPV).

В заявлении также говорится, что с их помощью ведётся "непрерывная разведка" позиций украинцев на правом берегу Днепра.

Под всё более интенсивным огнём российской авиации украинская армия была вынуждена отступать в нескольких городских районах Донбасса.

На днях ВСУ вывели подразделения из восточной части Часова Яра, где сейчас идут самые ожесточённые бои.