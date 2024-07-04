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Футбол и война: разрушенная трибуна из Харькова выставлена в Берлине

Трибуны стадиона "Солнечный" в Харькове, Берлин.
Трибуны стадиона "Солнечный" в Харькове, Берлин. Авторское право Donogh McCabe
Авторское право Donogh McCabe
By Johanna UrbancikDonogh McCabe
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на немецком языке

На сегодняшний день 500 спортивных объектов в Украине, в том числе 77 футбольных стадионов, были повреждены или уничтожены в результате российских бомбовых и ракетных ударов.

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Трибуна харьковского стадиона "Солнечный", разрушенная российскими ракетами, обрела новый временный дом в Берлине. Председатель немецкого Бундестага Бербель Бас и посол Украины Алексей Макеев открыли инсталляцию Украинского футбольного союза в фан-зоне перед зданием Рейхстага.

Стенд включает в себя интерактивную инсталляцию с историей стадиона "Солнечный". С помощью виртуальной реальности можно увидеть стадионы Украины в их нынешнем состоянии.

Олимпийский центр в Чернигове
Олимпийский центр в ЧерниговеМинистерство иностранных дел Украины

Харьков был одним из четырех украинских городов-хозяев чемпионата Европы 2012 года. В 2022 году стадион был разрушен российскими террористами во время агрессивной войны России против Украины. На сегодняшний день 500 спортивных объектов в Украине, в том числе 77 футбольных стадионов, были повреждены или уничтожены в результате российских бомбовых и ракетных ударов.

В своем выступлении Бас подчеркнула, что этот проект несет в себе определенное послание: радость во время Чемпионата Европы существует параллельно со страданиями, вызванными агрессивной войной России. Она выразила свою поддержку украинскому народу.

Посол Макеев сказал: "Сегодня 19-й день чемпионата Европы в Германии. Это равно количеству дней, в течение которых только в июне наносились авиаудары по Харькову. 468 часов. 19,5 дней. В этом смысле этот стенд является мемориалом - напоминанием о том, что недалеко отсюда Россия ежедневно совершает геноцид, от которого не застрахован даже футбол".

"Мир имеет свою цену"

Поврежденный стенд впервые был выставлен в Мюнхене, где сборная Украины проводила свой первый матч на чемпионате Европы этого года против сборной Румынии. Украинская команда проиграла со счетом 3:0. Затем стенд отправился вместе с командой на вторую площадку, в Дюссельдорф, где и был выставлен на всеобщее обозрение. После трех матчей, из которых команда проиграла и выиграла по одному, а третий закончился вничью, украинская сборная была исключена из турнира.

Во время последнего матча команды в Штутгарте против сборной Бельгии болельщики украинской команды начали акцию. На трибунах они держали баннер с надписью "Мир имеет свою цену" и портрет Назария Гринцевича, погибшего солдата и футбольного фаната.

Украинские фанаты развернули баннер
Украинские фанаты развернули баннерAntonio Calanni/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Изображение Гринцевича было создано с помощью искусственного интеллекта и фотографий 182 других погибших украинских солдат, все из которых, как известно, были заядлыми болельщиками своих местных футбольных клубов.

Если бы обстоятельства сложились иначе, они, вероятно, лично присутствовали бы на матчах или поддерживали свою команду перед телевизором. Вместо этого их статичные изображения излучают эмоции и стойкость.

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