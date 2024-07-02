Португальские ультраправые присоединяются к альянсу Виктора Орбана "Патриоты за Европу"

Португальская ультраправая партия Chega присоединилась к "Патриотам за Европу", новому политическому альянсу, созданному премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Португальская ультраправая партия Chega присоединилась к "Патриотам за Европу" - новому националистическому альянсу, созданному премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Президент партии Chega объявил о своем намерении стать частью этой суверенной коалиции", - заявил в понедельник пресс-секретарь Орбана, сообщая эту новость.

До этого Андре Вентура из Chega ("Хватит!") назвал это движения "исторической возможностью" для создания политической "альтернативы" и объединения правых.

"Эта группа явно настроена против Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты", - сказал Вентура, имея в виду отрицательный голос Орбана во время переговоров о высших должностях в ЕС на прошлой неделе.

После нескольких дней спекуляций о создании "Патриотов за Европу" было объявлено в воскресенье венгерским лидером при поддержке Андрея Бабиша, бывшего премьер-министра Чехии, и Герберта Кикля, лидера крайне правой австрийской Партии свободы (FPÖ).

"Европейцам нужны три вещи: мир, порядок и развитие", - сказал Орбан на презентации в Вене. "А то, что они получают сегодня от брюссельской элиты, - это война, миграция и стагнация".

Альянс намерен максимально усилить свое влияние, создав новую группу в Европарламенте. Но для этого необходимо как минимум 23 евродепутата от семи стран-членов.

До понедельника ими были венгерская Fidesz-KDNP (11 законодателей), чешская ANO (7) и австрийская FPÖ (6). Fidesz и ANO в настоящее время не имеют членства, а FPÖ состоит в ультраправой группе "Идентичность и демократия" (ID), которая вскоре должна выйти из состава.

Добавление Chega с двумя законодателями делает альянс еще на один шаг ближе к выполнению требования о семи странах. Вместе эта четверка объединяет 26 евродепутатов.

Партии разделяют глубокое неприятие "Зеленого курса", флагманской инициативы фон дер Ляйен по достижению климатической нейтральности к 2050 году, и Нового пакта о миграции и убежище, масштабной реформы, предусматривающей правила для всех 27 стран-членов ЕС по управлению нелегальными мигрантами.

Что особенно важно, они выступают против предоставления Украине военной техники, сомневаются в эффективности западных санкций против России и хотят поддерживать тесные отношения с правительством Владимира Путина. Они также оспаривают проект европейской интеграции и полномочия, которыми наделены наднациональные институты в Брюсселе и Люксембурге.

Ожидается, что в преддверии первого пленарного заседания 16 июля к "Патриотам за Европу" присоединятся новые члены. Альтернатива для Германии (AfD) кажется подходящим кандидатом, поскольку она была исключена из группы ID в мае и не имеет политической семьи.