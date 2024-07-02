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Португальские ультраправые присоединяются к альянсу Виктора Орбана "Патриоты за Европу"

Андре Вентура из Chega приветствовал создание "Патриотов для Европы" как "историческую возможность".
Андре Вентура из Chega приветствовал создание "Патриотов для Европы" как "историческую возможность". Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Португальская ультраправая партия Chega присоединилась к "Патриотам за Европу", новому политическому альянсу, созданному премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Португальская ультраправая партия Chega присоединилась к "Патриотам за Европу" - новому националистическому альянсу, созданному премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Президент партии Chega объявил о своем намерении стать частью этой суверенной коалиции", - заявил в понедельник пресс-секретарь Орбана, сообщая эту новость.

До этого Андре Вентура из Chega ("Хватит!") назвал это движения "исторической возможностью" для создания политической "альтернативы" и объединения правых.

"Эта группа явно настроена против Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты", - сказал Вентура, имея в виду отрицательный голос Орбана во время переговоров о высших должностях в ЕС на прошлой неделе.

После нескольких дней спекуляций о создании "Патриотов за Европу" было объявлено в воскресенье венгерским лидером при поддержке Андрея Бабиша, бывшего премьер-министра Чехии, и Герберта Кикля, лидера крайне правой австрийской Партии свободы (FPÖ).

"Европейцам нужны три вещи: мир, порядок и развитие", - сказал Орбан на презентации в Вене. "А то, что они получают сегодня от брюссельской элиты, - это война, миграция и стагнация".

Альянс намерен максимально усилить свое влияние, создав новую группу в Европарламенте. Но для этого необходимо как минимум 23 евродепутата от семи стран-членов.

До понедельника ими были венгерская Fidesz-KDNP (11 законодателей), чешская ANO (7) и австрийская FPÖ (6). Fidesz и ANO в настоящее время не имеют членства, а FPÖ состоит в ультраправой группе "Идентичность и демократия" (ID), которая вскоре должна выйти из состава.

Добавление Chega с двумя законодателями делает альянс еще на один шаг ближе к выполнению требования о семи странах. Вместе эта четверка объединяет 26 евродепутатов.

Партии разделяют глубокое неприятие "Зеленого курса", флагманской инициативы фон дер Ляйен по достижению климатической нейтральности к 2050 году, и Нового пакта о миграции и убежище, масштабной реформы, предусматривающей правила для всех 27 стран-членов ЕС по управлению нелегальными мигрантами.

Что особенно важно, они выступают против предоставления Украине военной техники, сомневаются в эффективности западных санкций против России и хотят поддерживать тесные отношения с правительством Владимира Путина. Они также оспаривают проект европейской интеграции и полномочия, которыми наделены наднациональные институты в Брюсселе и Люксембурге.

Ожидается, что в преддверии первого пленарного заседания 16 июля к "Патриотам за Европу" присоединятся новые члены. Альтернатива для Германии (AfD) кажется подходящим кандидатом, поскольку она была исключена из группы ID в мае и не имеет политической семьи.

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