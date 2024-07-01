Продолжит ли Орбан идти против ЕС? Венгрия принимает председательство в блоке

By Euronews и AP, EBU

Премьер-министра Виктора Орбана давно обвиняют в демонтаже демократических институтов и нарушении стандартов ЕС в области верховенства закона. Девиз председательства Венгрии в ЕС — Make Europe Great Again.

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1 июля Венгрия по ротации становится председателем Европейского союза, и некоторые евродепутаты в Брюсселе, возможно, задаются вопросом, будет ли популистский премьер-министр Виктор Орбан использовать эту роль для укрепления своей репутации главного "спойлера" в блоке.

В последние годы Орбан, как оказалось, играет против общего консенсуса ЕС, блокируя, смягчая или откладывая ключевые решения блока и регулярно идя наперекор большинству других лидеров по таким вопросам, как война в Украине и отношения с Россией и Китаем.

Его часто яростное несогласие с политикой и позициями ЕС уже давно разочаровывает его партнеров по блоку и оттесняет его на обочину основного течения на континенте.

Сделать Европу снова великой

Девиз председательства Венгрии — Make Europe Great Again — вызвал недоумение в некоторых кругах из-за его сходства с известным лозунгом, используемым бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Председательство в ЕС ротируется между странами-членами блока, и хотя этот пост не дает реальную власть, он позволяет странам выдвигать свои приоритеты на первый план в европейской повестке дня.

Девиз председательства Венгрии — Make Europe Great Again Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Сейчас, когда Венгрия готовится председательствовать в блоке из 27 стран в течение ближайших шести месяцев, некоторые аналитики ожидают, что она сохранит свою антиевропейскую риторику.

Однако сроки ее председательства, начинающиеся с длительных летних каникул и переходного периода формирования нового состава Европарламента и исполнительной комиссии, как ожидается, дадут Будапешту мало возможностей существенно повлиять на приоритеты блока.

"Эти шесть месяцев в целом не так уж длинны, а значит, Венгрия не сможет нанести потенциально большой вред, даже по мнению критиков", — полагает научный сотрудник Центра евроатлантической интеграции и демократии Дорка Такачи (Dorka Takácsy).

В преддверии вступления Венгрии в ЕС лидеры в Брюсселе поспешили провести важные политические решения, пока Бельгия еще председательствует в ЕС.

На прошлой неделе ЕС начал переговоры о членстве с Украиной и Молдовой. Орбан высказался против кандидатуры Украины и пригрозил заблокировать ее. Его правительство также препятствует усилиям ЕС по направлению в Украину столь необходимого финансирования.

Европейцам нужны три вещи: мир, порядок и развитие. Но от элиты в Брюсселе они получают войну, миграцию и стагнацию Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

"Все значимые шаги со стороны Европы в отношении Украины уже сделаны", —объясняет Такачи. "Задержка со стороны Венгрии, по мнению большинства европейских лидеров, уже просчитана и принимается во внимание, как будто это что-то, что, скорее всего, произойдет".

Орбана давно обвиняют в демонтаже демократических институтов и нарушении стандартов ЕС в области верховенства закона, в результате чего законодательный орган блока в мае призвал полностью лишить Венгрию права председательствовать в ЕС.

В своей резолюции парламент ЕС заявил, что недостатки демократии вызывают вопросы о том, "как Венгрия сможет достойно выполнить эту задачу в 2024 году".

Два года назад Европейская комиссия заморозила выделение Будапешту миллиардов евро из-за опасений по поводу отставания в демократии.

Но некоторые венгерские чиновники подчеркнули, что планируют действовать конструктивно во время своего председательства.

На прошлой неделе венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил журналистам, что "мы будем честными посредниками, лояльно работающими со всеми государствами-членами и институтами".

"Выполнение функций председательства — наша обязанность, но мы рассматриваем ее прежде всего как возможность", —сказал Бока. "В начале нового институционального цикла мы можем инициировать дебаты и определить повестку дня по важным для нас вопросам".

Среди вопросов, которые Венгрия выделила в качестве приоритетных в своей программе из семи пунктов, — расширение ЕС на Западных Балканах для таких стран, как Сербия, Северная Македония, Черногория и Албания, через процедуру, основанную на "заслугах".

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Будапешт также поклялся укреплять внешние границы ЕС и бороться с нелегальной иммиграцией, а также решать "демографические проблемы", связанные со старением населения в Европе — два приоритета, которые отражают имидж Орбана как ярого противника миграции и защитника семейных ценностей.

Но после многих лет кампаний, в ходе которых ЕС изображался как навязывающий Венгрии нежелательную политику — Орбан неоднократно сравнивал членство в блоке с более чем четырьмя десятилетиями советской оккупации его страны, — ему, возможно, будет трудно восстановить добрую волю среди своих партнеров по ЕС.