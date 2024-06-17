Лидеры Евросоюза распределяют высшие посты в ЕС

Кадровую гонку возглавляют Урсула фон де Ляйен, Антониу Кошта и Кая Каллас

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Главы государств и правительств стран ЕС собрались в Брюсселе для обсуждения вопроса о том, кто будет возглавлять Европейский Союз в течение следующих пяти лет. Урсула фон дер Ляйен, после победы её правоцентристской Европейской народной партии на парламентских выборах, имеет почти все основания повторить успех, сохранив за собой пост председателя Европейской комиссии на второй срок. Для этого немка была вынуждена смягчить свой отношение к изменениям климата. В её флагманский проект "Зеленый курс" может быть пересмотрен, как и общая позиция в отношении войн в Украине и Ближнем Востоке.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен:

Я думаю, Урсула проделала хорошую и великолепную работу. Но сейчас мы встретимся со всеми лидерами, и я думаю, нам нужно быстрое решение. Из-за того, что происходит в этом мире, нам нужно от Европейского Союза особо сильное руководство.

Датчанка претендует на пост главы Европейского Совета так же, как её однопартиец социал-демократ Антониу Кошта. Коллеги выразили бывшему премьер-министру Португалии поддержку после того, как с него были сняты подозрения в коррупции в своей стране.

Правящую в ЕС команду может дополнить либеральный премьер-министр Эстонии Кая Каллас в качестве Верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопаности, хотя прездент Словакии Петер Пеллигрини считает её ястребом:

Нам нужно быть очень осторожными в том, кто будет представлять Европейский Союз и Комиссию на международном уровне. Мы должны сделать выбор так, чтобы не создавать еще большую напряженность, чем это есть на самом деле. Нам нужен человек, который сможет успокоить ситуацию.

Соглашение по этим кандидатурам может быть достигнуто быстро, хотя при занятии руководящих постов полагается найти консенсус и при этом соблюсти географический, гендерный и политический баланс. Так, не должна быть слишком представлена мощная Германия, правительство которой возглавляет канцлер Олаф Шольц:

Я уверен, что решение мы примем быстро. Все дискуссии, которые я вел в последние недели и месяцы, были направлены на быстрый поиск конструктивного решения.

Но неопределенность с тем, кто возглавит учреждения власти Евросоюза, может сохранится до самого конца саммита. Такое было в 2019 году, когда лидеры ЕС обсуждали кадровые вопросы несколько дней и ночей.