By Euronews

Беспошлинный импорт ряда продуктов из Украины достигает «предельного» уровня, и ЕС начинает защищать своих сельхозпроизводителей

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Импорт яиц из Украины в ЕС достиг уровня, заставляющего Еврокомиссию ввести ограничения на него; пошлины вступят в силу, как ожидается, в ближайшие две недели. Чуть ранее такие же ограничения были введены на импорт овса.

Вскоре после полномасштабного российского вторжения в 2022 году Европа снизила или вовсе отменила тарифы на ввоз продукции из страны, ставшей жертвой агрессии.

Но после массовых протестов европейских фермеров политику начали пересматривать. В середине мая режим беспошлинной торговли с Киевом продлили, но с заметными ограничениями.

Теперь ЕС, чтобы защитить собственных сельхозпроизводителей, может ввести пошлины на ряд продуктов, если их нынешний импорт превысит средние показатели 2021-2023 гг. В списке товаров, подлежащих такой защите — яйца, мясо птицы, сахар, овёс, кукуруза, крупы и мёд.

Представители Еврокомиссии сообщили Euronews, что теперь надзорные органы внимательно отслеживают импорт сахара, хотя и не уточнили, когда поставки из Украины могут превысить установленный порог.

Украина продаёт в Европу 65% своего сахара. В мае поставки достигли рекордных 108 000 тонн. В то же время, как ранее сообщил Euronews представитель аналитического агентства FarmEurope, значительная часть этого объёма отправляется на реэкспорт, что может повлиять на возможное решение ЕК о введении ограничений.