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Ситуация с безопасностью в Германии остается напряженной - глава МВД

Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии
Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии Авторское право AP
Авторское право AP
By Angela Skujins и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Германии, заявляют власти, ситуация с безопасностью остается напряженной. В числе угроз названы исламисты, радикалы, а также Россия, Китай и Иран.

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Ситуация с безопасностью в Германии остается напряженной. Об этом сказала глава министерства внутренних дел страны Нэнси Фезер. Заявление прозвучало в Берлине, где Федеральное ведомство по охране конституции представило доклад за 2023 год. Фезер упомянула и об угрозах, исходящих от России, Китая и Ирана.

Нэнси Фезер, глава МВД Германии: "В частности, Россия, Китай и Иран широко используют свои спецслужбы для шпионажа против Германии. Кроме того, предпринимаются попытки повлиять на демократические страны посредством пропаганды, лжи и дезинформации, попытки вызвать или усилить гнев и ненависть.Также постоянно предпринимаются попытки отслеживать и преследовать проживающих здесь представителей оппозиции".

Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг в числе угроз внутренней безопасности назвал исламистов и радикалов как правого, так и левого толка.

Томас Хальденванг, глава внутренней разведки ФРГ: "Сетевая деятельность так называемых новых правых продолжает развиваться. Значимость этих субъектов для внутренней структуры правоэкстремистских сил возрастает. Опасность, исходящая от воинствующих левых экстремистов, остается высокой. Об этом свидетельствуют хорошо спланированные жестокие нападения на политических оппонентов, проявление насилия в отношении полиции, поджоги предприятий и объектов критической инфраструктуры".

A man charged with membership of a terrorist organisation and the preparation of a so-called high treasonous enterprise in Munich, Germany, Tuesday June 18, 2024.
A man charged with membership of a terrorist organisation and the preparation of a so-called high treasonous enterprise in Munich, Germany, Tuesday June 18, 2024.AP

В день презентации доклада, в Мюнхене несколько человек предстали перед судом по обвинению в членстве или поддержке террористической организации, а также подготовке государственного переворота в ФРГ. Речь идет о "деле рейхсбюргеров", которое из-за большого числа обвиняемых также рассматривается в Штутгарте и Франкфурте-на-Майне.

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