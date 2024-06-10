АдГ хочет стать правящей силой после федеральных выборов

By Euronews

Делегацию АдГ в Европарламенте возглавит не скандальный кандидат Максимилиан Кра, а Рене Ауст.

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Главный кандидат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на состоявшихся европейских выборах Максимилиан Кра не войдет в состав будущей делегации партии в Европарламенте. Ее возглавит Рене Ауст. Решение в ходе голосования на учредительном собрании приняли вновь избранные представители АдГ.

Ранее во французском "Национальном объединении" заявили, что в новом составе Европарламента выйдут из коалиции с "Альтернативой для Германии", так как, по словам Марин Ле Пен, партия попала под контроль наиболее радикальной части движения и больше не кажется надежным и подходящим союзником.

Между тем, прокуратура ведет в отношении Кра предварительное расследование по подозрению в получении денег от России и Китая за его работу на посту депутата.

"Особенно в том, что касается экономических вопросов, позиции Германии в международном сравнении ослабевают. Мы больше не конкурентоспособны. Люди боятся за свое будущее, потому что политика больше не может дать ответы на самые острые вопросы современности", — заявила со-председательница АдГ Алис Вайдель на пресс-конференции в понедельник.

Консервативный Христианско-демократический союз Германии победил на выборах. Но АдГ продемонстрировала особые успехи среди молодых избирателей.

Политолог Антониос Сурис считает, что успех АдГ отчасти объясняется их успешной кампанией в социальных сетях.

"Что правительство, правящие партии могли бы изменить, так это то, чтобы стараться не конкурировать друг с другом в СМИ и на публике. Я имею в виду, что немцы в целом этого не любят. Им не нравится эта конкуренция в СМИ или борьба в СМИ. А то, что сделали партии, вместо того, чтобы думать о политических решениях проблем. Я думаю, что это становится все более важным. Для них становится все важнее объяснять свою политику, особенно для самого канцлера, который должен объяснять немцам свою политику и разъяснять свою позицию. Но, конечно, это очень, очень сложно, потому что скоро выборы в федеральные органы власти. Для партий правящей коалиции все выглядит не очень хорошо", — говорит политолог Антониос Сурис.

Из Берлина передает корреспондент Euronews Лив Страуд: "Несмотря на историческое поражение социал-демократов на европейских выборах, канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность созыва досрочных внеочередных выборов. Сопредседатель AfD Алис Вайдель заявила, что партия нацелена на то, чтобы стать новой правящей силой после федеральных выборов 2025 года в следующем году".