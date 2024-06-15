Мицотакис провел перестановки в правительстве Греции

By Euronews

После выборов в Европарламент премьер-министр Греции провел перестановки в правительстве

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис произвел перестановки в своем кабинете после того, как его правоцентристская партия "Новая демократия" показала худшие, чем ожидалось, результаты на воскресных выборах в Европарламент.

"Новая демократия" легко заняла первое место в голосовании 9 июня, набрав более 28%, что почти в два раза больше, чем у оппозиционной партии "Сириза", набравшей 14,9%.

Однако такой отрыв было расценен как неудовлетворительный результат для правящей партии, которая потеряла почти 5% по сравнению с выборами 2019 года.

Явка была низкой - рекордные 59% зарегистрированных избирателей воздержались от участия в голосовании.

Несмотря на замедление инфляции, согласно опросам, большинство греков больше всего беспокоит стоимость жизни, поскольку пандемия и война России на Украине способствовали росту цен.

Перестановки, проведенные главой правительства, коснулись нескольких руководителей ведомств и их заместителей. В частности, Тодорис Ливаниос занял пост министра внутренних дел вместо Ники Керамеос. В предыдущем составе кабмина Ливаниос занимал пост первого заместителя главы МВД. Министерство труда и социальной защиты будет теперь возглавлять Ники Керамеос, министерство сельского развития и продовольствия - Константинос Циарас, Министерство развития - Такис Теодорикакос. Пост министра по делам миграции и убежища переходит к Никосу Панайотопулосу, который был министром национальной обороны Греции с 2019 по 2023 годы.

Большинство глав ведомств, включая министров иностранных дел, национальной экономики и финансов, а также национальной обороны, сохранили свои посты. 15 июня пройдет заседание совета министров уже в новом составе.