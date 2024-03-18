Мицотакис: "То, чего мы добились в Европе, уникально в мировой истории"

Вовлечение граждан в европейские вопросы, общая оборона, спасение не только планеты, но и европейских фермеров – премьер-министр Греции рассказал Euronews о том, что поставлено на карту в ходе июньских выборов в Европарламент.

В июне в ЕС пройдут первые европейские выборы после пандемии, начала войны на европейской территории и энергокизиса. Речь идёт о вызовах, пополнивших перечень уже существующих и таких, как климат. Что поставлено на карту на грядущем голосовании? Об этом мы поговорили с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Николета Друга, Euronews: Господин премьер-министр, спасибо за то, что нашли время. До европейских выборов осталось менее трёх месяцев. Каковы, по вашему мнению, самые серьёзные вызовы для Европы сегодня, каковы ставки на этих выборах?

Кириакос Мицотакис: Думаю, для Европы в целом это особо важные выборы, учитывая широкий экономический и геополитический контекст. Они проходят в очень неспокойный период, когда на нашем восточном фланге бушует война, когда в Газе разворачивается серьёзный гуманитарный кризис и когда Европа выходит из очень, очень трудного пятилетнего периода.

Считаю, что для нас это возможность подвести итоги того, чего мы достигли в ходе последнего европейского избирательного цикла, подчеркнуть значительные успехи Европейского союза. Благодаря партнёрству всех наших институтов мы смогли успешно противостоять коронавирусу. Мы запустили строительство ЕС завтрашнего дня, что для таких стран, как Греция, имеет особое значение с точки зрения ускорения роста, а также содействия "зелёному" и цифровому переходу.

Вопреки всему, вопреки прогнозам некоторых наших противников мы оставались едины в том, что касается Украины. Сегодня нам пора нацелиться на следующий цикл, убедиться, что мы готовы к решению новых задач.

Euronews: Насколько сильно вас беспокоят всё более громкие голоса, направленные против Европы, антиевропейские голоса?

Кириакос Мицотакис: Я думаю, голоса, которые оспаривают успехи Европы, будут всегда. Некоторые, я бы сказал, претензии к нам могут быть обоснованы. Но если взять общую картину, то – и я в этом твердо уверен – будущее Европейского союза светло, Европа смогла добиться успеха для своих граждан.

Именно поэтому для нас важно показать, чего мы достигли и чего нужно достичь в будущем. Глядя на следующий избирательный цикл и на те крупные вызовы, которые нас ждут впереди, я выделяю три главные задачи. Первая - это необходимость превратить стратегическую автономию из лозунга в реальную и эффективную политику. Возьмем оборону. Нам нужно не только больше тратить на нее, но и координировать наши оборонные расходы. Второй вызов связан с общей европейской конкурентоспособностью. Как сделать так, чтобы Европа оставалась конкурентоспособной по отношению к Китаю, США и странам Юга? Решение здесь будет предполагать улучшение условий труда и более высокооплачиваемую работу для европейских граждан.

Третий вызов более конкретный и более секторальный. Он связан с сельским хозяйством и нашими фермерами в период, когда продовольственная безопасность занимает очень важное место в нашей повестке дня. Мы должны понять, что некоторые шаги, которые мы предприняли за последние пять лет в рамках "зелёного" перехода, оказали на наших фермеров гораздо большее давление, чем мы могли предположить. следует делать так, чтобы переход осуществлялся со скоростью, которая не окажет существенного влияния на доходы наших фермеров.

Euronews: Вы согласны, что иногда самым большим врагом ЕС является сам ЕС?

Кириакос Мицотакис: Послушайте, нас 27 глав государств и правительств, и я говорю о Европейском совете, которые собираются в одной комнате много раз в год, и вот все мы должны прийти к единогласию. Это процесс, который неизбежно занимает время, который предполагает компромиссы и иногда требует сделать шаг назад, чтобы достичь общего европейского блага.

Такова природа Европейского Союза. Одновременно с рассмотрением вопроса о расширении Европы нам необходимо искать пути повышения эффективности принятия решений. Это будет непросто, поскольку любые изменения вновь потребуют единодушия и согласия всех государств-членов. Необходимо признать: то, чего мы добились в Европе, уникально в мировой истории.

Мы добровольно передали полномочия наднациональной структуре, и нам нужно, чтобы верный баланс между принятием решений на европейском и национальном уровнях работал каждый день. Но, опять же, это "цена", которую надо заплатить за преимущества от членства в ЕС.

Euronews: Вы упомянули оборонную автономию Европы как стоящий перед ЕС вызов. По вашему, он должен стать приоритетом и для следующего состава Комиссии и Парламента?

Кириакос Мицотакис: Оборона имеет экзистенциальное значение, как мы поняли после начала войны в Украине. Похоже, что некоторые страны верили: дивиденды, которые мы получили после крушения Берлинской стены и распада Советского Союза, будут длиться вечно.

Но это оказалось заблуждением. Мы сами в таком положении не были, так как всегда тратили значительные средства на оборону из-за тех или иных конкретных региональных геополитических вызовов. Но теперь мы понимаем, что нам всем нужно сделать шаг вперёд и сообща начать тратить больше, тратить разумнее, быть более скоординированными, упорядочить наши оборонные закупки, иметь, возможно, больше европейских компаний, которые могут предложить передовые оборонные решения на более конкурентоспособном уровне, чем сейчас.

Euronews: Господин премьер-министр, ранее мы видели, как некоторые страны-члены ЕС – Греция не в их числе – с трудом убеждали своих граждан пойти и принять участие в европейских выборах. Почему, на ваш взгляд, так важно, чтобы люди шли и голосовали?

Кириакос Мицотакис: Потому что то, что происходит в Брюсселе, и те, кто представляет нас в Европейском парламенте, очень важны. Ведь решения, принимаемые ими в Брюсселе и Страсбурге, определяют нашу повседневную жизнь, и нам необходимо направлять квалифицированных людей в Европейский парламент (в конечном итоге европейские выборы касаются Европарламента) – так, чтобы парламент состоял из настоящих представителей европейских граждан, чтобы был устранен разрыв между принятием решений в Брюсселе и тем, чего действительно хочет европейский народ.

Европейский парламент – самый демократичный из всех наших институтов, и именно поэтому участие в европейских выборах очень важно. Мы – проевропейская партия (правоцентристская "Новая демократия" – Euronews), поэтому не ждите, что я скажу что-то ещё. И, конечно, мы делаем всё возможное, чтобы мобилизовать людей и сделать так, чтобы выборы, которые традиционно отличаются низкой явкой, возможно, пошли наперекор этой тенденции и были отмечены ростом участия.