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Конец кокаинового картеля

Операция испанской полиции по ликвидации кокаинового картеля
Операция испанской полиции по ликвидации кокаинового картеля Авторское право Guardia Civil, x.com
Авторское право Guardia Civil, x.com
By Кнарик Хачатрян
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Испанская полиция ликвидировала картель, который ввозил наркотики из Южной Америки в Евросоюз

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Гражданская гвардия Испании заявили о ликвидации одной из крупнейших в Европе группировок по контрабанде кокаина.

Сотрудники полиции в течение долгого времени собирали информацию по всей Европе и Южной Америке, а в минувшую среду начали одновременную операцию. Были произведены обыски в домах и квратирах, конфискованы крупные суммы денег, несколько человек арестовано.

По данным Европола, таким образом была разрушена сеть, стоящая за многотонной переправкой кокаина из Южной Америки в ЕС. Она использовала морские маршруты через транспортные узлы в Западной Африке и на Канарских островах.

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