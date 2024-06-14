Конец кокаинового картеля

Испанская полиция ликвидировала картель, который ввозил наркотики из Южной Америки в Евросоюз

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Гражданская гвардия Испании заявили о ликвидации одной из крупнейших в Европе группировок по контрабанде кокаина.

Сотрудники полиции в течение долгого времени собирали информацию по всей Европе и Южной Америке, а в минувшую среду начали одновременную операцию. Были произведены обыски в домах и квратирах, конфискованы крупные суммы денег, несколько человек арестовано.

По данным Европола, таким образом была разрушена сеть, стоящая за многотонной переправкой кокаина из Южной Америки в ЕС. Она использовала морские маршруты через транспортные узлы в Западной Африке и на Канарских островах.