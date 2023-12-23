Колумбийский кокаин изъят в Португалии и Испании

By euronews

Совместная операция испанской полиции и Интерпола: кокаин ожидали на Балканах

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Испанская Гражданская гвардия (Guadia Civil) сообщает о ликвидации международной сети наркоторговцев в сотрудничестве с Интерполом и Управлением по борьбе с наркотиками США. 9 человек были арестованы в Испании и Португалии, изъято 2 тонны кокаина, доставленного предположительно из Колумбии.

Полиция высказывает опасения, что арестованные - все граждане Испании - связаны с бандой "Питуррос", которая действует в регионе Галисия с 1980-х годов.

Кокаин был изъят на судне у португальского побережья и в нескольких зданиях в испанской Галисии. Европол заявил, что изъятый кокаин "предназначался для печально известной преступной группировки, происходящей из региона Западных Балкан".