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Колумбийский кокаин изъят в Португалии и Испании

операция Гражданской гвардии в Альмерии
операция Гражданской гвардии в Альмерии Авторское право Santi Donaire/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Совместная операция испанской полиции и Интерпола: кокаин ожидали на Балканах

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Испанская Гражданская гвардия (Guadia Civil) сообщает о ликвидации международной сети наркоторговцев в сотрудничестве с Интерполом и Управлением по борьбе с наркотиками США. 9 человек были арестованы в Испании и Португалии, изъято 2 тонны кокаина, доставленного предположительно из Колумбии. 

Полиция высказывает опасения, что арестованные - все граждане Испании -  связаны с бандой "Питуррос", которая действует в регионе Галисия с 1980-х годов.

Кокаин был изъят на судне у португальского побережья и в нескольких зданиях в испанской Галисии. Европол заявил, что изъятый кокаин "предназначался для печально известной преступной группировки, происходящей из региона Западных Балкан".

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