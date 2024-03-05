ВМС Франции перехватили 8 тонн кокаина на Мартинике

By Euronews и EBU

Более 8 тонн кокаина были перехвачены за несколько дней военно-морскими силами Франции. Восемь человек взяты под стражу, им предъявлены обвинения. Как отмечают наблюдатели, 8 тонн - это почти столько, сколько изъяли за весь прошлый год.

РЕКЛАМА

Более 8 тонн кокаина были перехвачены за несколько дней военно-морскими силами Франции. Восемь человек взяты под стражу, им предъявлены обвинения. Как отмечают наблюдатели, 8 тонн - это почти столько, сколько изъяли за весь прошлый год (11 тонн).

26 февраля десятки тюков кокаина были изъяты с парусника патрульным катером La Combattante. Двумя днями ранее фрегат Le Germinal вернулся на базу с более чем шестью тоннами, изъятыми с двух рыболовецких судов. Операции были проведены примерно в 1100 морских милях от Вест-Индии.

Борьба с наркотиками в Карибском бассейне приносит свои плоды, отмечают французские власти. С начала 2024 года число изъятий растет.

Оперирующая в регионе бригада венесуэльских наркоторговцев была передана в руки правосудия этой страны, других подозреваемых будут судить на Мартинике.

Расследуя подобные дела, французская судебная система надеется проследить связи между латиноамериканскими производителями и европейскими покупателями. Осужденным наркоторговцам грозит тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф в размере 7,5 миллионов евро.