Дания. Премьер-министр отменила предвыборные мероприятия после нападения

By Euronews

Датчане возмущены. Нападавший задержан и ожидает суда

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Премьер-министр Дании отменила предвыборные мероприятия накануне голосования в своей стране после того, как ее неожиданно и сильно толкнул мужчина в центре Копенгагена.

После нападения премьер-министр Метте Фредериксен была срочно доставлена в больницу, но сообщается, что она не пострадала. В то же время в офисе главы правительства заявили, что она потрясена инцидентом.

Многие политики как Евросоюза, так и всего мира выразили возмущение произошедшим актом агрессии. Некоторые считают, что нападения на избранных лидеров усиливают ощущение того, что сама демократия находится под угрозой.

Жители Копенгагена возмущены.

«Я думаю, что это предосудительно. Вы можете не соглашаться с политикой, но такие вещи не должны происходить. Я имею в виду нападения - даже на других людей, но особенно на политиков, они просто выполняют свою работу", - говорит этот датчанин.

Представители полиции заявили, что нападавший - 39-летний мужчина - находился под воздействием наркотических веществ и алкоголя. Он задержан и останется под стражей до 20 июня - дня слушания в суде.

Последний случай стал очередным среди актов насилия в отношении европейских политиков, которые произошли в преддверии выборов в Европейский парламент. В Дании, как в большинстве стран Евросоюза, они состоятся в воскресенье.

Самым серьезным нападением в последнее время стало покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Врачи боролись за его жизнь после того, как в него выстрелили во время встречи со сторонниками.