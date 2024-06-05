Опросы общественного мнения предсказывают, что избиратели склонятся вправо - и изменят баланс сил в Брюсселе.

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С 6 по 9 июня около 373 миллионов европейцев придут к избирательным урнам, чтобы выбрать 720 новых членов Европейского парламента.

Опросы показывают, что традиционные центристские силы теряют свои позиции, поскольку избиратели переходят на сторону ультраправых.

Некоторые считают, что это может изменить ландшафт в Европарламенте и дать правым законодателям больше влияния на политику блока, в том числе по таким вопросам, как миграция, климат, сельское хозяйство, торговля и технологии.

Но многое будет зависеть от того, что произойдет на выборах, и от того, как будут распределяться политические силы после голосования.

Euronews рассказывает о трех вещах, на которые следует обратить внимание в ходе выборов.

1. Ожидается ли резкое усиление ультраправых?

Ультраправые силы, выступающие с обещаниями сократить миграцию, отказаться от мер по защите климата и восстановить так называемый суверенитет европейских стран, отмечают рост своей поддержки во всех уголках континента.

В Европейском парламенте радикальные правые силы объединяются в две группы: националистическую "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR), в которую входят "Братья Италии" (FdI) Джорджи Мелони и польская "Закон и справедливость" (PiS), и более жесткую ультраправую "Идентичность и демократия" (ID), в которую входят "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен и Партия свободы (PVV) Геерта Вилдерса.

По прогнозам супер-опроса Euronews, между собой они могут получить до 20% всех мест в следующем Европейском парламенте. Радикальные правые также имеют все шансы победить на выборах в шести странах-членах ЕС, включая Бельгию, Францию и Италию.

Однако правое крыло Европарламента глубоко расколото, дезорганизовано и не пользуется доверием проевропейских сил. Даже если прогнозы оправдаются, этим партиям придется найти единство, если они хотят использовать свое вновь обретенное влияние на сцене ЕС.

В преддверии голосования Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, превратилась в кингмейкера, поскольку за ее поддержку борются левые партнеры. Урсула фон дер Ляйен, выдвинутая правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП) на пост председателя Европейской комиссии, открыто заявила о своей готовности заключать соглашения с Мелони. Немка может рассчитывать на поддержку своих законодателей из "Братьев Италии", чтобы остаться на второй срок.

Это вызвало возмущение со стороны традиционных союзников ЕНП по левому и центральному направлениям.

В то же время Марин Ле Пен из Франции также обхаживает Мелони, чтобы объединить правые силы Европарламента в ультраправый альянс. В него могут войти партии, в настоящее время не имеющие своей политической семьи в Европарламенте, такие как ФИДЕС премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Формирование такой группы может занять несколько месяцев. Но если эти партии сумеют преодолеть свои разногласия, они могут стать второй по величине политической силой в Европарламенте.

2. Удержат ли свои позиции центристы?

На протяжении десятилетий Европейскому парламенту удавалось принимать законы благодаря тому, что проевропейские партии в центре соглашались работать вместе.

Правоцентристская ЕНП, либеральная "Обновляя Европу" и левоцентристские социал-демократы (S&D) всегда добивались комфортного большинства мест в парламенте, а также опирались на "зеленых" при голосовании по некоторым ключевым вопросам.

Они не всегда голосуют вместе по всем резолюциям, но иногда формируют "временные" коалиции, чтобы обеспечить бесперебойное законотворчество Европарламента.

Но, по прогнозам, этой коалиция будет трудно уцелеть. Недовольство традиционными правящими партиями заставляет все больше избирателей обращать внимание не только на радикальных правых, но и на радикальных левых.

Прогноз распределения мест в Европарламенте между партиями

По данным опроса Euronews, три крупнейшие фракции в Европейском парламенте по-прежнему будут иметь большинство мест, но это большинство будет меньше, чем когда-либо. Это свидетельствует о том, что центристы теряют свою привлекательность.

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Эта тенденция наиболее очевидна в таких странах, как Франция, где ультраправое "Национальное объединение" медленно, но неуклонно накапливает солидную базу избирателей за счет традиционных партий.

3. Что произойдет на следующий день?

Будущее Европейского парламента и всех институтов власти ЕС может зависеть как от результатов голосования, так и от политического торга в последующие недели и месяцы.

Результаты выборов должны повлиять на то, кто станет следующим председателем Европейской комиссии, могущественного исполнительного органа.

В течение последнего десятилетия блок пытался поддержать так называемую систему Spitzenkandidaten, при которой политические партии выдвигают одного кандидата на пост главы Еврокомиссии.

Поскольку ЕНП более или менее гарантированно станет крупнейшей европейской политической партией, выбранная ею Урсула фон дер Ляйен должна быть в выигрышном положении, чтобы остаться на второй срок на этом посту.

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Но для этого ей потребуется одобрение абсолютного большинства новых евродепутатов. Это может оказаться непросто, если традиционные союзники немки отвернутся от нее из-за ее недавних заигрываний с Мелони и ультраправыми.

Голосование в Европарламенте ожидается в сентябре, оно будет тайным. Некоторые национальные делегации в составе собственной партии фон дер Ляйен ЕНП намерены голосовать против нее.

Но лидеры ЕС также могут выбрать совершенно нового кандидата, как они сделали это в 2019 году. Это означает, что на самую влиятельную должность в ЕС может быть выдвинуто маловероятное лицо.

За выборами также последует более широкая гонка за другие высшие должности в Брюсселе, такие как председатель Европейского совета. Этот пост в настоящее время занимает бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Будет также назначен главный дипломат, руководящий Европейской службой внешних действий (EEAS).

Для распределение этих ролей потребуется найти тонкий баланс - гендерный, географический и политический. Ожидается, что в конце июня лидеры ЕС дважды соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить свои кандидатуры на эти три должности.

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