Избиратель и действующий евродепутат выступают за выполнение и развитие союзного проекта на основе общих ценностей.

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Здравствуйте, меня зовут Ана Летисия Аренас. Я испанский юрист и посол организации «Молодые женщины-лидеры». Все мы знаем, что дерево без корней не растёт. Вот почему, если меня изберут членом Европейского парламента, я будут твердо привержена защите европейских ценностей, которые отцы-основатели Европейского союза, такие как Де Гаспери и Шуман, положили в основу этого великого проекта. Защита нашей европейской промышленности, как малого, так и среднего бизнеса, а также дальнейшее развитие Европы во всем ее разнообразии будут в центре моих приоритетов. Только так мы сможем обеспечить процветающее и творческое будущее для всех граждан Европы.

Евродепутат-либерал от Румынии Зигфрид Мурешан считает главной функцией Союза защиту своих граждан:

Если меня переизберут членом Европейского парламента, я буду работать над укреплением Евросоюза. Этот союз способен принести большую пользу гражданам, если он будет способствовать решению их проблем. Я хочу, чтобы Европейский союз нас защищал. Это означает, что мы должны больше инвестировать в безопасность и оборону. Чтобы иметь возможности защищать граждан, нам нужна сильная экономика. Поэтому я буду работать над усилением конкурентоспособности, поощрением капиталовложений в Европу. Чтобы все это стало возможным и Европа достигла своих целей, ей также необходим надежный бюджет Европейского союза.

Это двадцать второй эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.