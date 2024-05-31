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Наказ Европейскому парламенту - крепить Союз

Двадцать второй эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Двадцать второй эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Избиратель и действующий евродепутат выступают за выполнение и развитие союзного проекта на основе общих ценностей.

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Здравствуйте, меня зовут Ана Летисия Аренас. Я испанский юрист и посол организации «Молодые женщины-лидеры». Все мы знаем, что дерево без корней не растёт. Вот почему, если меня изберут членом Европейского парламента, я будут твердо привержена защите европейских ценностей, которые отцы-основатели Европейского союза, такие как Де Гаспери и Шуман, положили в основу этого великого проекта. Защита нашей европейской промышленности, как малого, так и среднего бизнеса, а также дальнейшее развитие Европы во всем ее разнообразии будут в центре моих приоритетов. Только так мы сможем обеспечить процветающее и творческое будущее для всех граждан Европы.

Евродепутат-либерал от Румынии Зигфрид Мурешан считает главной функцией Союза защиту своих граждан:

Если меня переизберут членом Европейского парламента, я буду работать над укреплением Евросоюза. Этот союз способен принести большую пользу гражданам, если он будет способствовать решению их проблем. Я хочу, чтобы Европейский союз нас защищал. Это означает, что мы должны больше инвестировать в безопасность и оборону. Чтобы иметь возможности защищать граждан, нам нужна сильная экономика. Поэтому я буду работать над усилением конкурентоспособности, поощрением капиталовложений в Европу. Чтобы все это стало возможным и Европа достигла своих целей, ей также необходим надежный бюджет Европейского союза.

Это двадцать второй эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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