EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Европейский щит демократии против "Правфонда"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Швеции
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Швеции Авторское право Eurovision News
Авторское право Eurovision News
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Урсула фон дер Ляйен предложила противостоять деятельности российского "Правфонда" европейским щитом демократии

РЕКЛАМА

Создать европейский щит демократии предложила находящаяся с визитом в Швеции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о коррупционном скандале,связанном с российским "Правфондом".

По данным расследования консорциума евроепйсаких журналистов, "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" известный также "Правфонд", при Министерстве иностранных дел России, финансировал кампаний по дезинформации в 48 странах Европы и мира.

В расследовании говорится также, что этот фонд помогал оплачивать юридическую защиту российских шпионов, в том числе Вадима Красикова и Виктора Бута.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Лжесвидетель: военная кинопропаганда Кремля пробилась к итальянскому зрителю

Пропаганда за счёт беженцев: ФСБ обвиняют в давлении на украинских переселенцев

#Куб: дипломатическая пропаганда

Россия Пропаганда Спекулятивный фонд Шпионаж Урсула фон дер Ляйен