Европейский щит демократии против "Правфонда"

Урсула фон дер Ляйен предложила противостоять деятельности российского "Правфонда" европейским щитом демократии

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Создать европейский щит демократии предложила находящаяся с визитом в Швеции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о коррупционном скандале,связанном с российским "Правфондом".

По данным расследования консорциума евроепйсаких журналистов, "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" известный также "Правфонд", при Министерстве иностранных дел России, финансировал кампаний по дезинформации в 48 странах Европы и мира.

В расследовании говорится также, что этот фонд помогал оплачивать юридическую защиту российских шпионов, в том числе Вадима Красикова и Виктора Бута.