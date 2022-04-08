Пропаганда за счёт беженцев: ФСБ обвиняют в давлении на украинских переселенцев

В адрес российских властей звучат обвинения в использовании мирных граждан, оказавшихся в зоне боевых действий, в качестве инструмента пропаганды. Примером тому может служить информационная атака против Марианны Вышегирской, пережившей авиадудар по мариупольскому роддому. Прокремлёвские СМИ и ряд российских чиновников ставили под сомнение аутентичность кадров, запечатлевших роженицу со следами лёгких ранений, называя её актрисой, а видео и фотографии мировых информагентств – постановкой.

Марианна Вышегирская покидает разрушенный роддом в Мариуполе Mstyslav Chernov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Журналист-расследователь признанной иноагентом "Медиазоны" Максим Литаврин также пришёл к выводу, что ФСБ сняла видео с украинскими беженцами, рассказывающими о зверствах националистов из полка "Азов" и выражающими благодарность России за эвакуацию.

Эти люди попадают в так называемые фильтрационные лагеря, где их проверяют на связи с украинскими военными, на связи с "Азовом" и тд. Здесь речь идёт о полном досмотре телефона, то есть выкачивается вся информация. Это первая стадия. А вторая стадия – это уже дополнительные допросы и расспросы при переходе российской границы. Где именно были записаны эти видео – на первой стадии фильтрации или на второй – мы можем только предполагать. Максим Литаврин Журналист издания "Медиазона"*

В статье Литаврина говорится, что именно пресс-служба ФСБ распространяет подобные видео с требованием не ссылаться на источник.

Напомним, российский представитель в ООН заявил, что более 620 000 человек добровольно выбрали российское направление для эвакуации.

*внесено в реестр СМИ-иноагентов

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