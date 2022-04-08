Пропаганда за счёт беженцев: ФСБ обвиняют в давлении на украинских переселенцев

Пропаганда за счёт беженцев: ФСБ обвиняют в давлении на украинских переселенцевКомментарии
В адрес российских властей звучат обвинения в использовании мирных граждан, оказавшихся в зоне боевых действий, в качестве инструмента пропаганды. Примером тому может служить информационная атака против Марианны Вышегирской, пережившей авиадудар по мариупольскому роддому. Прокремлёвские СМИ и ряд российских чиновников ставили под сомнение аутентичность кадров, запечатлевших роженицу со следами лёгких ранений, называя её актрисой, а видео и фотографии мировых информагентств – постановкой.
Журналист-расследователь признанной иноагентом "Медиазоны" Максим Литаврин также пришёл к выводу, что ФСБ сняла видео с украинскими беженцами, рассказывающими о зверствах националистов из полка "Азов" и выражающими благодарность России за эвакуацию.
В статье Литаврина говорится, что именно пресс-служба ФСБ распространяет подобные видео с требованием не ссылаться на источник.
Напомним, российский представитель в ООН заявил, что более 620 000 человек добровольно выбрали российское направление для эвакуации.
*внесено в реестр СМИ-иноагентов
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