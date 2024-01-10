Лжесвидетель: военная кинопропаганда Кремля пробилась к итальянскому зрителю

После фиаско в российском прокате Z-фильм о Донбассе покажут итальянской публике, сочувствующей Кремлю.

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Z-фильм войне в Украине, который в прошлом году с треском провалился в прокате в России, нашёл своего зрителя в Италии.

Пророссийские ассоциации уже провели несколько камерных сеансов в прошлом году, в конце января картину Давида Дадунашвили представят взору публики культурного центра на окраине Болоньи.

"Свидетель", первый российский полнометражный фильм о вторжении в Украину, рассказывает вымышленную историю бельгийского скрипача Даниэля Коэна, который приезжает на гастроли в Киев в феврале 2022 года и позже оказывается в посёлке Семидвери, где, как говорится в описании фильма на сайте "Кинопоиска", он становится "свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций", которые создатели кинопродукта приписывает украинской стороне.

После этого главный герой решает сделать своей миссией рассказать миру "правду" о том, что происходит на войне в Украине.

Фильм мало освещался профессиональными критиками. В независимых русскоязычных СМИ

Двухчасовой Z-фильм, снятый при поддержке двух министерств – культуры и обороны, мало освещался профессиональными критиками. В независимых русскоязычных СМИ "Свидетеля" описывали как "скучную", "незрелищную" "халтуру".

Когда картина вышла на экраны в августе 2023 года, россияне не ринулись в кинотеатры. Как сообщает The Guardian, в первые две недели проката он собрал менее 14 миллионов рублей (€142 000) при бюджете в 200 миллионов (более €2 млн).

Но если на родине российскому пропагандистскому фильму, похоже, не удалось покорить зрителей, то в Италии "Свидетель" надеется привлечь больше внимания – по крайней мере, среди тех, кто симпатизирует Путину.

Скандальный показ

Показ фильма запланирован на вечер 27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста – в традиционно леволиберальном городе Болонья.

"Свидетель" покажут в культурном центре Villa Paradiso на мероприятии, в котором примут участие Винченцо Лоруссо, создателя прокремлёвского Telegram-канала Donbass Italia, и журналист Андреа Лучиди, "активно работающий в Донбассе и придерживающийся антиукраинских взглядов", как его охарактеризовало издание Corriere della Sera.

Пост в Facebook, анонсирующий показ на странице центра в социальных сетях, вызвал шквал критики со стороны пользователей, обвиняющих культурное учреждение в проведении пропагандистского мероприятия. На просьбу одного из комментаторов дать объяснение, в центре заявили, что принимают в своих стенах "самые разные инициативы".

Некоторые обвинили центр в том, что он "прикрывается идеями демократии и свободы слова" для оправдания "распространения террора и пророссийской, фашистской пропаганды".

Несмотря на осуждение со стороны городских властей, которые назвали показ фильма в здании, получающем государственные субсидии, "неприемлемым" и попросили организаторов отменить мероприятие.

В Villa Paradiso отмечают, что запрет на проведение мероприятия нарушил бы "право людей на свободное информирование" о конфликте в Украине. В ответ на запрос городских властей в культурном центре заявили, что "не нарушают" никаких законов, устраивая показ.

Между тем, за "Свидетеля" вступились силы, которые находятся на разных полюсах политического спектра. И в ультраправой группе Rete dei patrioti ("Сеть патриотов"), и в леворадикальном движении Potere al Popolo ("Власть народу") заявили о "цензуре" со стороны муниципалитета Болоньи.

Euronews обратился за комментариями к официальным лицам Болоньи и Villa Paradiso.

Итальянские гастроли

Запланированное мероприятие в Болонье станет не первым показом картины в Италии: за последние несколько месяцев сеансы прошли в Риме, Флоренции, Реджо-Эмилии, Чезене и других городах страны.

В итальянской столице показу фильма предшествовало видеообращение, записанное Карэном Бадаловым, сыгравшим главную роль.

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В ролике актёр рассказал о своей любви к Италии и кинематографу Апеннин, а также выразил надежду, что зрители будут "идентифицировать себя с его персонажем".

Он также пожаловался на то, что трейлер фильма был заблокирован на YouTube, добавив, что "общественность Рима" пробила цензуру вокруг "Свидетеля".

Модена не отстаёт от Болоньи

Ещё одно пророссийское пропагандистское мероприятие – выставка и конференция об украинском городе Мариуполе – запланировано на 20 января в Модене, Эмилия-Романья, несмотря на призывы отменить его.

"Мариуполь. Возрождение после войны" организует культурная ассоциация Russia Emilia-Romagna. Среди гостей конференции – генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин и всё тот же Андреа Лучиди, ратующий за показ "Свидетеля".

Левоцентристский мэр Модены Джанкарло Муццарелли заявил, что мэрия не имеет отношения к мероприятию, подчеркнув, что городские власти ни в коем случае не поддерживают "инициативы, предлагающие пророссийскую интерпретацию войны на Украине".