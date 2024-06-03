Кризис в энергосистеме Украины из-за российских атак

By Euronews и AP

Украина ввела чрезвычайное отключение электроэнергии на большей части территории страны, на следующий день после того, как Россия нанесла масштабные удары по энергетической инфраструктуре.

РЕКЛАМА

"Ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в конце мая в связи с возникшим дефицитом электроэнергии", - сообщили в "Укрэнерго". Дефицит вызван в основном плановым ремонтом на АЭС и последствиями последних российских обстрелов, из-за чего в воскресенье вводилось экстренное отключение электроэнергии на большей части территории страны. Затем в некоторых регионах режим был отменен.

Россия систематически разрушает украинские энергообъекты, что приводит к аварийным отключениям света по всей стране, обычные графики отключений не действуют.

Государственный оператор энергосистем Украины "Укрэнерго" заявил, что отключения затронули как промышленных, так и бытовых потребителей.

После субботней атаки дронов и ракет, в результате которой пострадали 19 человек, Днепровская ГЭС находится "в критическом состоянии". Речь не идет даже о производстве электроэнергии, полностью перекрыто движение с левого берега реки на правый по плотине, и жителям приходится перебираться в объезд.

Без адекватной ПВО, способной противостоять атакам и обеспечить возможность ремонта, нехватка может усугубиться из-за резких всплесков потребности летом и зимой.

Новое наступление России сосредоточено на Харьковском направлении, но включает в себя проверку обороны в Донецке и начало вторжений в Сумскую и Черниговскую области.

Firefighters put out a fire on an apartment building damaged in the Russian missile attack in Kharkiv, May, 31, 2024 AP Photo

Без надлежащих средств противовоздушной обороны, способных противостоять таким нападениям и обеспечить ремонт, нехватка электроэнергии может усугубиться, поскольку ее использование возрастает летом (кондиционеры) и зимой (отопление).

Среди наиболее значительных недавних ударов - апрельский обстрел, повредивший крупнейшую киевскую теплоэлектростанцию, и массированная атака 8 мая, направленная на объекты генерации и передачи электроэнергии в нескольких регионах.

После субботнего удара ВВС Украины заявили в воскресенье, что средства противовоздушной обороны сбили все 25 беспилотников, запущенных за ночь.

Тем временем Россия заявила в воскресенье, что взяла под контроль село Уманское в частично оккупированном ею Донецком регионе.

Новое российское наступление на севере сосредоточено на Харьковской области, но, похоже, включает в себя проверку украинской обороны дальше к югу в Донецке, а также начало вторжения в северные Сумскую и Черниговскую области.

Ukraine's president Volodymyr Zelenskyy posts on X about the upcoming peace summit

В России 6 человек получили ранения в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области, граничащей с Украиной. Об этом сообщил в воскресенье губернатор области Вячеслав Гладков.

Выступая на конференции по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что тот помогает России сорвать предстоящий международный мирный саммит, который должен состояться в Швейцарии в конце этого месяца.

"Россия, используя китайское влияние в регионе, используя китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит, - сказал Зеленский. - Очень жаль, что такая большая, независимая, мощная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина".

Украинский президент сообщил, что более 100 стран подтвердили свое участие в саммите, который пройдет на курорте у озером Люцерн в центральной Швейцарии с 15 июня.

Также в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что президент Джо Байден согласился разрешить Украине использовать некоторые виды оружия, предоставленные США, для нанесения ударов на территории России, чтобы ослабить "невероятное давление", которое Россия оказывает на Харьков:

"Это ограничено Харьковской областью, - пояснил Кирби, - и это ограничено в отношении типов целей, которые они могут поразить, и того, как далеко они могут зайти".

Украина оказывает давление на своих западных союзников, требуя разрешения использовать оружие для нанесения ударов по территории России, жалуясь на то, что у Москвы несправедливое тактическое преимущество.