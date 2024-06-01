Зеленский: нанесение ударов по территории РФ западным оружием - "вопрос времени"

By Euronews и AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанесение ударов по территории России с помощью западного оружия является лишь "вопросом времени". В ночь на субботу войска РФ нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергообъектам в пяти областях Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанесение ударов по территории России с помощью западного оружия является лишь "вопросом времени". Глава украинского государства выступал на саммите Северных стран в Стокгольме и вновь отметил, что у России есть тактическое преимущество. "То, как они нападают на нас, а мы не можем, не является нормальным", - заявил он, имея в виду российские удары по территории Украины.

Слова Зеленского прозвучали на следующий день после того, как два анонимных американских чиновника заявили, что администрация Байдена готова позволить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, но только для защиты Харькова.

Официально в Белом доме эту информацию не подтверждали. Источник Politico добавил, что отношение администрации Байдена относительно дальних ударов по целям в глубине России "не изменилось".

Я хочу увидеть на практике, что будет, но все равно считаю, что это какой-то шаг вперед к той цели, которую мы обсуждали ранее, - дать возможность защитить наших людей, которые живут в селах через линию границы. Владимир Зеленский президент Украины

По данным Politico и CNN, Украине разрешается использовать американское оружие в том числе для перехвата российских ракет над территорией РФ, перехватывать российскую авиацию, которая запускает бомбы и ракеты по украинской территории, наносить удары по пунктам сбора российских войск непосредственно у границы с Украиной, наносить удары по российским складам БК и логистическим центрам артиллерией и ракетами (HIMARS) по ту сторону границы.

В то же время Украине не разрешается запускать ракеты большой дальности, такие как ATACMS, для нанесения ударов по военным целям в глубине РФ, наносить удары по российским самолетам, находящимся на земле, наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Выступая на саммите НАТО в Праге, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ставки для Украины "высоки как никогда".

"Мы знаем, что если позволить российской агрессии продолжаться в Украине безнаказанно, она не остановится там. И другие потенциальные агрессоры в других частях мира примут это к сведению и рассмотрят возможность продолжения собственной агрессии", - сказал он.

Это небольшое и неподтвержденное пока изменение позиции Вашингтоном было поддержано в пятницу Германией, вторым по величине поставщиком вооружений на Украину после США.

Заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что теперь Украина может использовать поставленное Германией оружие для нанесения ударов по России, но только для защиты Харькова.

"В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки на Харьковщине, в частности из непосредственно прилегающей к границе (российской) приграничной области. Мы все убеждены, что Украина имеет право по международному праву защищаться от этих атак", - сказал он.

Тем временем, в ночь на субботу войска РФ вновь нанесли массированный удар ракетами и дронами по территории Украины. Министр энергетики Герман Галущенко написал в Facebook, что были атакованы энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - подчеркнул чиновник.

В энергетической компании ДТЭК заявили, что были повреждены две ТЭС.