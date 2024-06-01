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Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины

Поврежденная ТЭС после российской атаки, начало мая, иллюстрационное фото
Поврежденная ТЭС после российской атаки, начало мая, иллюстрационное фото Авторское право Francisco Seco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Francisco Seco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
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В ночь на субботу войска РФ вновь нанесли массированный удар ракетами и дронами по территории Украины. Были атакованы энергообъекты в пяти областях, сообщается о повреждении двух ТЭС и двух ГЭС.

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В ночь на субботу войска РФ вновь нанесли массированный удар ракетами и дронами по территории Украины. Президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Телеграм видео последствий атаки и заявил, что Россия применила большой арсенал оружия - более 50 ракет различных типов и около 50 "Шахедов".

"Единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой - своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей", - написал Зеленский.

Позже в командовании Воздушными силами ВСУ уточнили, что по территории Украины были запущены 53 ракеты разных типов и 47 ударных беспилотников. 81 воздушная цель была сбита.

Министр энергетики Герман Галущенко написал в Facebook, что были атакованы энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - подчеркнул чиновник.

В энергетической компании ДТЭК заявили, что были повреждены две ТЭС. "Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в заявлении ДТЭК. В компании отметили, что это уже шестая атака войск РФ на теплоэлектростанции ДТЭК за последние два с половиной месяца.

В Укргидроэнерго заявили, что в результате ночного российского удара серьезно повреждено оборудование на двух ГЭС.

В Минобороны РФ прокомментировали ночную атаку, заявив, что российские войска нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.

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