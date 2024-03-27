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Для избирателей Евросоюза оборона - не главное

Солдаты ЕС на учениях в Роте, Испания, 2023 год
Солдаты ЕС на учениях в Роте, Испания, 2023 год Авторское право European Union
By Sergio Cantone
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Евросоюз повышает свою обороноспособность, хотя это не считает его главной задачей большинство граждан. Основные парламентские фракции одобряют увеличение военных расходов

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Избиратели Евросоюза попали в ловушку дилеммы «пушки или масло». У ворот ЕС  идёт война. Европарламенту нового созыва будет предложено одобрить инвестиции в военно-промышленный комплекс и другие меры по повышению коллективной обороноспособности стран-членов.

Тем не менее, граждане довольно прохладно относятся к идее создания большой европейской военной структуры или армии. Согласно эксклюзивному опросу, который сделала для Euronews компания IPSOS, оборона ЕС занимает лишь седьмое место в перечне приоритетов избирателей, значительно уступая социальным и экономическим проблемам. А повышение геополитической роли Союза находится на 8-м по важности месте.

ВПК наращивает производство с начала войны в Украине. Однако лишь 47% избирателей Евросоюза требуют, чтобы будущие законодатели занимались прежде всего построением общей обороны. Для 36% это не приоритет, а 17% определенно против. Этот негативный список возглавляют португальцы с 59%. Германия, Польша и Испания - единственные крупные страны, где такие пацифистские настроения преобладают у более чем половины опрошенных.

Императив защиты Евросоюза падает ниже 50% для французов и для итальянцев, соответственно 45% и 36%. Венгры меньше всех стремятся иметь интегрированную оборонную структуру в ЕС, всего 20%. Средняя по ЕС цифра 25%. Поясняет  корреспондент Euronews Серджио Кантоне:

Общая оборонная политика предполагает финансирование строительства интегрированной военной промышленности. В ЕС существует 27 различных военных доктрин, и часто у этих стран разные представления о рисках и угрозах.  Национальные интересы не всегда совпадают в вопросах безопасности. В то же время домохозяйства по всему Евросоюзу испытывают большие финансовые трудности. На этом фоне проект общей военной структуры кажется слишком расплывчатым, слишком далеким и слишком дорогостоящим для среднего избирателя. Естественно, это зависит от того, какую партию он поддерживает.

Основным сторонником идеи коллективной защиты ЕС является электорат "большой коалиции": Европейской народной партии, либерал-демократов и социалистов. Правоцентристы больше других одобряют инвестиции в оборону . Консерваторы занимают наиболее умеренную позицию в отношении интегрированной системы европейской безопасности, за ними следуют «зелёные». А левые и крайне правые в основном против этого.

Недавние сделанные Еврокомиссией обещания по строительству общей обороны были тепло встречены Парламентом. В этом Брюссель заручился поддержкой фракции консерваторов и реформистов, а также групп националистов и ультраправых.

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