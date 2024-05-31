150 россиян и украинцев вернулись домой из плена

Россия и Украина обменялись военнопленными впервые с февраля. Домой из российского плена вернулись 75 украинцев, столько же российских военных вернулись из украинского плена.

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Украинцы встречали 75 своих соотечественников, вернувшихся домой из России в ходе последнего обмена военнопленными. По данным Координационного штаба, среди освобожденных 70 мужчин и пять женщин, большинство из которых были рядовыми. По данным украинской стороны по меньшей мере треть вернувшихся были ранены, тяжело больны или стали инвалидами. Они были захвачены в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.

"Не могу поверить, что мы дома, - говорит один из уже бывших узников. - Нас наконец обменяли. Это не передать словами".

Министерство обороны РФ заявило, что Украина в свою очередь также передала российской строне 75 человек в рамках сделки, заключенной при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Это первый обмен военнопленными между Москвой и Киевом за почти четыре месяца и 52-й с начала полномасштабного вторжения России. На сегодняшний день из плена вернулись домой в общей сложности более 6 тысяч человек с обеих сторон.