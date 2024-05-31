Берлин предоставит Киеву пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро

By Euronews и AP, EBU

В результате российского удара по Харькову погибли не менее пяти человек. Берлин предоставит Киеву пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов евро.

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Германия предоставит Украине пакет военной помощи насумму в 500 миллионов евро. Об этом во время необъявленноговизита в Одессу сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. В частности,Берлин передаст Киеву большое количество ракет для систем ПВОи беспилотники для разведки.

Борис Писториус, министр обороны Германии:"Украина находится под давлением, потому что российские войска делают все возможное,чтобы увеличить протяженность фронта и связать украинские силы. В то же время никаких действительно значительных иустойчивых прорывов не происходит".

Российские силы не прекращают бомбить Харьков.В результате ночного удара, как заявил глава Харьковской областной администрации,погибли по меньшей мере пять человек. Более двадцати пострадали. Под удар, в том числе попал жилой пятиэтажный дом.

В Харьковской области, где армия РФ начала активно наступать в начале мая,идут ожесточенные бои. Украинские военные по-прежнему сталкивается с нехваткой боеприпасов. В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет много переговоровс партнерами по вопросам ПВО и совместному производству беспилотников.

Владимир Зеленский, президент Украины:"У нас уже есть некоторые подтверждения от лидеров об укреплении наших возможностей попротивовоздушной обороне, и главное - реализовать их в полном объеме и добавить больше соответствующих договоренностей".

В четверг президент США Джо Байден негласноразрешил Киеву использовать американское вооружениедля обстрела российской территории, но только в районах, прилегающих к Харькову.Об этом сообщили источники в Белом доме.Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе заявил,что Украине следует разрешить использовать оружие, поставляемое Западом,против военных объектов на территории России.