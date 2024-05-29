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Российский удары по Донецкой и Херсонской областям

Украинские военнослужащие целятся с помощью пусковой установки ЗРК «Стингер» США на передовой в Запорожской области, Украина, вторник, 28 мая 2024 года.
Украинские военнослужащие целятся с помощью пусковой установки ЗРК «Стингер» США на передовой в Запорожской области, Украина, вторник, 28 мая 2024 года. Авторское право Andriy Andriyenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Andriy Andriyenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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В результате ударов России по селам Донецкой области и Херсона погибли по меньшей мере 5 человек, разрушены дома.

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Россия усилила удары по контролируемым Украиной территориям на юге Донецкой области. За последние двое суток в результате обстрела жилого массива в Селидово погибли как минимум 2 человека.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что среди погибших 13-летний мальчик, тело которого нашли под завалами, и 53-летний мужчина.

В этом же регионе российские войска также атаковали село Алексеево-Дружковка. 7 человек получили ранения, пострадало более 100 домов.

Село расположено примерно в 12 километрах от Краматорска, одного из ключевых городов Донецка, который все еще находится под контролем украинских войск. По их данным, Россия нанесла удар с использованием фугасных авиабомб.

Сообщается также, что такое оружие применялось в Берийском районе Херсона, где три человека были убиты и несколько ранены, в том числе французские добровольцы.

Местные власти заявляют, что Россия намеренно терроризирует мирных граждан, нападая даже на уже серьёзно пострадавшие населенные пункты; атакам  продолжают подвергаться также и энергетические объекты.

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