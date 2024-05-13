Каталония: сторонники независимости лишились большинства

By Euronews и AP, EBU

Cторонники независимости Каталонии лишились большинства на воскресных региональных выборах. После подсчета почти 100% бюллетеней, три сепаратистских формирования набирают 59 мест при большинстве в 68. Карлес Пучдемон заверил, что уйдёт из политики, если не сможети снова стать главой автономии.

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Cторонники независимости, правившие Каталонией в течение десяти лет, лишились большинства на воскресных региональных выборах.

После подсчета без малого 100% бюллетеней, три сепаратистских формирования, в том числе "Вместе за Каталонию" Карлеса Пучдемона и Республиканские левые Каталонии (ERC) нынешнего главы региона Пере Арагонеса, получили 59 мест при большинстве в 68 из 135 (на предыдущих выборах в феврале 2021 года три партии получили 74 места).

Кандидат от Социалистической партии премьер-министра Педро Санчеса получил 42 места, что на девять больше, чем в 2021 году. При этом Сальвадору Илье, экс-министру здравоохранения во время пандемии, придется искать партнёров для формирования большинства. В 2021 году он также выиграл региональные выборы, но не смог стать главой региона из-за отсутствия большинства.

По мнению аналитиков, наиболее вероятный сценарий - союз с крайне левыми, которые входят в правящую коалицию Испании с Педро Санчесом, и с ERC, самой умеренной партией сторонников независимости, потерявшей позиции на этих выборах. У этих трёх формирований было бы как раз абсолютное большинство в 68 мест в каталонском парламенте.

"Новый этап в Каталони"

Педро Санчес сделал эти выборы центральной темой своего мандата, доказав, что политика разрядки, которую он проводил в Каталонии с момента прихода к власти в 2018 году, принесла плоды.

Преисполненный решимости "залечить раны", открытые попыткой отделения Каталонии в 2017 году, Педро Санчес помиловал в 2021-м лидеров движения за независимость, приговорённых к тюремному заключению. В прошлом году он согласился принять закон "Об амнистии" для сепаратистов, преследуемых в судебном порядке, в обмен на поддержку их партиями социалистов. Амнистию должны ещё одобрить депутаты Европарламента в ближайшие недели. Это позволит Карлесу Пучдемону, бежавшему в Бельгию лидеру попытки отделения, вернуться в Каталонию.

Эта весьма спорная мера вывела на улицы правую и крайне правую оппозицию, обвинившую премьер-министра в том, что он стал "заложником" сепаратистов с целью удержаться у власти.

Сегодня начинается новый этап в Каталонии, предстоит объединить каталонцев и служить им Сальвадор Илья кандидат от Социалистической партии Испании на региональных выборах в Каталонии

Как бы то ни было, налицо явное снижение сепаратистских настроений в этом регионе с населением в 8 миллионов человек, одном из локомотивов экономики и промышленности Испании, отмечают наблюдатели.

Какое будущее у Карлеса Пучдемона ?

В связи с действующим ордером на арест в Испании, Карлес Пучдемон проводил кампанию с юга Франции. Он фактически заверил, что уйдет из местной политики, если ему не удастся вернуть себе место регионального президента, которое он занимал в 2017 году, когда имела место попытки отделения, ставшая самым серьёзным политическим кризисом для современной Испании.

Эти выборы были также отмечены появлением нового крайне правого сепаратистского формирования, Каталонского альянса. Он получил два места, но другие сепаратистские формирования заверили, что не хотят иметь с ним дела.

Консерваторы из Народной партии также совершили прорыв в регионе, получив 15 мест по сравнению с тремя в 2021 году, в то время как крайне правая партия Vox сохранила 11 мест.