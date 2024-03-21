Возвращение Пучдемона

Карлес Пучдемон намерен вернуться в Каталонию и принять участие в региональных выборах

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Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон намерен вернуться в Испанию после шести лет жизни в изгнании и принять участие в майских досрочных региональных выборах, продолжив таким образом свою политическую карьеру.

Экс-глава женералитата автономной области официально подтвердил это в четверг на конференции в Эльне (Франция).

Выбор городка считают неслучайным — именно в Эльне в 2017 году были напечатаны бюллетени для референдума о независимости Каталонии.По данным его организаторов, 90% каталонцев высказались за отделение от Испании, но власти королевства объявили плебисцит незаконным и результаты голосования не признали, а Каталония лишилась части своих свобод.

Впервые за 39 лет действия испанской Конституции была применена 155-я статья, в соответствии с которой была упразднена автономия, а все органы региональной администрации были переведены в центральное подчинение.

В Каталонию были направлены дополнительные полицейские силы для противодействия процессу голосования, в результате чего произошли мнрогочисленные столкновения.

В Испании выдан ордер на арест Пучдемона по делу об сепаратизме. Сейчас парламент страны рассматривает законопроект об амнистии причастных к организации референдума. Пучдемон, депутат Европарламента, возглавлял каталонское правительство на момент плебисцита. Вскоре после этого он бежал в Бельгию, и испанские судебные власти безуспешно добивались его экстрадиции.