Обыск в Европарламенте по делу о российском влиянии

Бельгийская прокурора подозревает сотрудника Европарламента в том, что он играл "значительную роль" в российской пропагандистской операции.

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Брюссельская и французская полиция провели в среду утром серию одновременных рейдов в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге, а также в доме сотрудника ЕП в бельгийском районе Схарбек.

Обыски связаны с расследованием по делу о "российском вмешательстве". Кремль, как полагают следователи, платил действующим членам Европейского парламента за распространение пропаганды.

Прокурор Бельгии, отдавший приказ о проведении обысков, отметил, что имеются признаки того, что данный сотрудник парламента играл "значительную роль" в российской пропагандистской операции, и подтвердил, что рейд связан с делом о "вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации".

На просьбу Euronews сделать официальное заявление пресс-служба Европарламента ответила, что "не может комментировать текущие расследования".

"Европейский парламент полностью сотрудничает с правоохранительными и судебными органами, когда и если его об этом просят, чтобы содействовать отправлению правосудия, и будет продолжать это делать. Именно в этом контексте был предоставлен доступ в офис", - отмечается в сообщении.

Обыск проведен в рамках расследования в отношении зарегистрированной в Нидерландах медиакомпании Voice of Europe, против которой ЕС в начале этого месяца ввел санкции за распространение кремлевской пропаганды.

Представители этой медиакомпании утверждали, что предоставляют "неподцензурные новости из Европы". В марте этого года Voice of Europe проводила интервью и дебаты один на один с действующими депутатами Европарламента, транслировавшиеся из Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге.

В конце марта власти Чехии объявили о раскрытии российской операции по оказанию влияния через Voice of Europe. По данным чешских СМИ, ссылающихся на представителей спецслужб, обвинения касаются политиков из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии.

Одним из евродепутатов, с которым беседовали так называемые СМИ, был Андерс Вистисен, представляющий ультраправую фракцию Европарламента "Идентичность и демократия" (ID) в дебатах перед июньскими европейскими выборами.

На вопрос Euronews, заплатили ли ему за это интервью, Вистисен ответил: "Нет, конечно же, нет. Меня попросили дать интервью, и я согласился. Это моя работа как политика".

Депутат Европарламента Максимилиан Кра, чья партия "Альтернатива для Германии" (AfD) недавно была исключена из европейской семьи после комментариев в итальянской газете, также отмахнулся от связей с этой компанией, заверив, что он не получил никакой финансовой выгоды.

Ранее помощник Кра был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Обыски в Брюсселе и Страсбурге проведены за несколько дней до того выборов в Европарламент. Это голосование, как многие опасаются, может стать объектом вмешательства Кремля.