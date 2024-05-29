EventsСобытияПодкаст
Loader
Последние новости

Trending

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияПодкаст
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Предвыборный манифест Джорджи Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Авторское право Mauro Scrobogna/LaPresse
Авторское право Mauro Scrobogna/LaPresse
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Станут ли европейские выборы новым успехом для премьер-министра Италии Джорджи Мелони? Она занимает первое место в опросах с большим отрывом.

РЕКЛАМА

Июньские выборы в ЕС могут стать очередным политическим успехом премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Согласно последнему анализу Euronews-Ipsos, в настоящее время она набирает 27% голосов, что намного больше любого из ее соперников.

Оппоненты "Братьев Италии", Демократическая партия и "Движение 5 звезд", отстают соответственно на 8 и 10 очков.

Мелони  - единственный европейский премьер-министр, который действительно участвует в выборах. Однако этот шаг в основном рассматривается как проверка ее внутренней силы - поскольку в случае избрания она не займет место в Брюсселе.

Джорджия Мелони, премьер-министр Италии: 

"Если вы хотите сказать мне, что вы все еще доверяете мне, я бы хотел, чтобы вы сделали это, написав в бюллетене просто "Джорджия". Потому что я всегда буду одним из вас".

В следующем парламенте ЕС ее партия "Братья Италии", как ожидается, присоединится к более широкой коалиции.

Лоренцо Прельяско, социолог и основатель YouTrend: 

"Несмотря на явный рост правых групп на европейском уровне – ECR (Европейские консерваторы и реформисты) и ID (Идентичность и демократия) – ожидается, что коалиция по-прежнему будет на месте, и эта коалиция по-прежнему будет включать ЕНП (Европейскую народную партию) и социалистическую группу. Численность их сократится, но они, тем не менее, будут центром, краеугольным камнем европейской политики. В том числе и в новом парламенте".

Несмотря на хорошие рабочие отношения с председателем Еврокомиссии Урусулой фон дер Ляйен, Мелони в прошлом была активной сторонницей анти-европейской оппозиции.

Ее относительно краткий предвыборный манифест представляет собой тотальный выговор Брюсселю и тому, как он решал самые большие проблемы, с которыми столкнулся в последние годы: пандемию Covid-19, войну в Украине, энергетический и экономический кризис.

Джорджия Мелони, премьер-министр Италии:

"Италия может изменить Европу. И я вам больше скажу: оно уже начало это делать. Мы сделали это, например, при миграции. Если сегодня Европейский Союз больше не говорит о неконтролируемой миграции, то это благодаря тому, что Италия сделала с этим правительством за последние полтора года".

Помимо миграции, одним из столпов ее предвыборного манифеста Мелони стало намерение радикально измененить "Зеленый курс". Что, по мнению ее партии, он экономически неустойчив и представляет собой настоящее безумие как для фермеров, так и для потребителей.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Джорджа Мелони: между центристами и ультраправыми

Фон дер Ляйен готова работать с Мелони

Европейские выборы: Джорджа Мелони становится кандидатом от партии "Братья Италии"

Европарламент Джорджа Мелони Ультраправые Выборы в Европейский парламент 2024 Урсула фон дер Ляйен