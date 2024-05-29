Предвыборный манифест Джорджи Мелони

Станут ли европейские выборы новым успехом для премьер-министра Италии Джорджи Мелони? Она занимает первое место в опросах с большим отрывом.

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Июньские выборы в ЕС могут стать очередным политическим успехом премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Согласно последнему анализу Euronews-Ipsos, в настоящее время она набирает 27% голосов, что намного больше любого из ее соперников.

Оппоненты "Братьев Италии", Демократическая партия и "Движение 5 звезд", отстают соответственно на 8 и 10 очков.

Мелони - единственный европейский премьер-министр, который действительно участвует в выборах. Однако этот шаг в основном рассматривается как проверка ее внутренней силы - поскольку в случае избрания она не займет место в Брюсселе.

Джорджия Мелони, премьер-министр Италии:

"Если вы хотите сказать мне, что вы все еще доверяете мне, я бы хотел, чтобы вы сделали это, написав в бюллетене просто "Джорджия". Потому что я всегда буду одним из вас".

В следующем парламенте ЕС ее партия "Братья Италии", как ожидается, присоединится к более широкой коалиции.

Лоренцо Прельяско, социолог и основатель YouTrend:

"Несмотря на явный рост правых групп на европейском уровне – ECR (Европейские консерваторы и реформисты) и ID (Идентичность и демократия) – ожидается, что коалиция по-прежнему будет на месте, и эта коалиция по-прежнему будет включать ЕНП (Европейскую народную партию) и социалистическую группу. Численность их сократится, но они, тем не менее, будут центром, краеугольным камнем европейской политики. В том числе и в новом парламенте".

Несмотря на хорошие рабочие отношения с председателем Еврокомиссии Урусулой фон дер Ляйен, Мелони в прошлом была активной сторонницей анти-европейской оппозиции.

Ее относительно краткий предвыборный манифест представляет собой тотальный выговор Брюсселю и тому, как он решал самые большие проблемы, с которыми столкнулся в последние годы: пандемию Covid-19, войну в Украине, энергетический и экономический кризис.

Джорджия Мелони, премьер-министр Италии:

"Италия может изменить Европу. И я вам больше скажу: оно уже начало это делать. Мы сделали это, например, при миграции. Если сегодня Европейский Союз больше не говорит о неконтролируемой миграции, то это благодаря тому, что Италия сделала с этим правительством за последние полтора года".

Помимо миграции, одним из столпов ее предвыборного манифеста Мелони стало намерение радикально измененить "Зеленый курс". Что, по мнению ее партии, он экономически неустойчив и представляет собой настоящее безумие как для фермеров, так и для потребителей.