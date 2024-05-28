БАПОР пытается доставлять помощь в Газу

Сбрасывание гуманитарных грузов с воздуха или морской коридор не могут заменить перевозку их автофургонами

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Оказать какую-либо гуманитарную помощь в Газе стало практически невозможно после израильского наступления на населенный пункт Рафах на юге сектора, где пытались укрыться около 1,5 млн человек. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) определило там «зоны безопасности» называя их «ничейной землёй», поскольку ХАМАС тоже полностью их не контролирует.

Директор представительства БАПОР в Европе Марта Лоренцо сказала Euronews, что опасается за судьбы 800 тыс беженцев, которые снова передвигаются в поисках спасения в другие места:

«Например, бедуинский посёлок Аль-Маваси стоит на песке. Там нет инфраструктуры, нет воды и канализации, поэтому людям чрезвычайно трудно получить доступ к самому насущному. Когда беженцы покидают свои лагеря, БАПОР также вынужден перемещать свои бригады. Но им трудно перевозить с собой свои запасы или оборудование, чтобы иметь возможность оказывать людям первичную медицинскую помощь.

Раньше БАПОР управляло 22 центрами медико-санитарной помощи в Газе, но сейчас у них всего семь, есть также несколько мобильных клиник. Автофургонов, доставляющих еду, медикаменты и другие необходимые грузы, становится все меньше. Снова Марта Лоренцо, директор БАПОР по Европе:

Нам нужно, чтобы были открыты сухопутные переходы. Дополнительная помощь посредством сбрасывания с воздуха или морского коридора приветствуется, но это не может заменить обычную помощь при доставке по земле.

На этой неделе БАПОР запросило пожертвования на сумму 1,2 млрд долларов для Газы в ходе 8-й Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии. Агентству также необходимо 450 млн долларов, чтобы позаботиться о почти полумиллионе живущих в этой стране палестинских беженцев.

Даже если прошло 14 лет с начала войны, это не означает, что людям в Сирии стало лучше. Позвольте мне быстро привести один пример. Я была в Сирии, посещая наши школы. Я узнала от учителей, что ученики падают в обморок в классах, потому что приходят в школу голодыми и без еды.

БАПОР лишилось части материальной поддержки после обвинений Израиля в том, что большое количество его сотрудников помогали движению ХАМАС. В ожидании расследования некоторые страны возобновили финансирование, в том числе члены ЕС. Однако деньги могут закончиться в июне, поскольку США, предоставившие более 80% этих средств, еще не отменили свою приостановку.