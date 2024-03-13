Генкомиссар БАПОР: "Это война против детей, их детства и будущего"

В секторе Газа погибло больше детей, чем во всех войнах в мире за четыре года, такие данные привёл генеральный комиссар Агентства ООН по делам палестинских беженцев, призвав к немедленному прекращению боевых действий.

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За время военного конфликта в секторе Газа погибло больше детей, чем во всех войнах в мире за четыре года. Такое заявление сделал Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Филипп Лаззарини опубликовал пост в своём аккаунте на сайте X (бывшем Twitter), в котором назвал происходящее в Газе "войной против детей, против их детства и будущего". Своё заявление он сопроводил графиком, составленным на основе подсчётов ООН и подконтрольного боевикам ХАМАС палестинского Минздрава. По данным последнего, с начала военной операции Израиля 7 октября по 29 февраля в анклаве погибли больше 12 300 детей.

В то время как жертвами боевых действий во всём мире с 2019 по 2022 годы стали 12 193 ребёнка. Лаззарини призвал к немедленному прекращению огня в секторе.

ООН давно бьёт тревогу: голод там уже наступил и уносит всё больше жизней, в том числе - самых юных палестинцев; объёмы гуманитарной помощи скудны, их поставки чрезвычайно затруднены.

Впервые в своей истории Израиль обвиняется в геноциде в Газе. Международный суд ООН в Гааге в январе вынес промежуточное решение, обязав еврейское государство принять меры по предотвращению актов, которые могут быть расценены как геноцид, и для налаживания поставок гумпомощи палестинцам.