Доклад независимых экспертов: Израиль, обвиняя БАПОР, не представил доказательств

By Euronews и AP

Израиль не подкрепил доказательствами свои заявления о том, что сотрудники БАПОР связаны с террористами. Об этом сообщила независимая группа экспертов в итоговом отчете о работе БАПОР.

РЕКЛАМА

Израиль не подкрепил доказательствами свои заявления о том, что часть сотрудников БАПОР - Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам - связаны с террористическими группировками. Об этом говорится в итоговом докладе независимой группы для оценки деятельности БАПОР.

В документе также указывается, что правительство еврейского государства с 2011 года не выражало обеспокоенность по поводу сотрудников агентства, работающих на палестинских территориях.

Катрин Колонна, глава независимой группы по проверке работы БАПОР:"Агентство регулярно делится оцифрованным списком сотрудников и некоторыми данными о них, со странами донорами и с Израилем. С некоторыми странами это работает хорошо, в меньшей степени - с Израилем. В прошлые годы все могло быть и лучше. Но в последнее время на это, конечно, влияет глобальная атмосфера".

В докладе подчеркивается, что БАПОР имеет обширные инструменты для обеспечения беспристрастности в своей работе и регулярно предоставляет Израилю списки сотрудников.

Проверка работы агентства была проведена после того, как Израиль заявил, что в нападении ХАМАС на еврейское государство в октябре прошлого года участвовали 12 сотрудники БАПОР. Они были уволены. Расследование в их отношении продолжается.

Претензии Израиля к БАПОР, посчитали эксперты, привели к приостановке финансирования агентства странами-донарами на сумму около 450 миллионов долларов. Это негативно сказалось на гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.