Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа

By Euronews

ЦАХАЛ и Всемирная продовольственная программа впервые доставили помощь на север сектора Газа по новой дороге.

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Армия обороны Израиля за минувшие сутки провела несколько операций на территории сектора Газа. Палестинские СМИ сообщают, что в результате авиаудара в центральном районе Дейр-эль-Балах погибли не менее десяти человек, в том числе трое детей. В ЦАХАЛ заявили об уничтожении целей, связанных с боевиками ХАМАС, включая ракетные установки и оружие.

В секторе Газа заявили, что число убитых в секторе Газа превысило 31 тысячу. Об этом сообщает минздрав под управлением ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо уничтожить оставшиеся в Рафахе подразделения ХАМАС. "Мы освободим наших заложников и сделаем так, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозы для Израиля. Мы закончим работу в Рафахе, дав возможность гражданскому населению выйти из-под удара", — сказал Нетаньяху в ходе конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне.

Международное давление на Израиль усиливается, звучат требования ослабить ограничения на доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Во вторник в северную часть сектора Газы на шести грузовиках впервые была доставлена гуманитарная помощь по новой дороге, построенной ЦАХАЛ. В Армии обороны Израиля заявляют, что таким образом пытаются предотвратить разграбление гуманитарной помощи боевиками ХАМАС. Груз предоставлен Всемирной продовольственной программой.

Пентагон анонсировал отправку четырех военных кораблей в Газу для строительства временного причала, который должен быть готов через два месяца. По оценкам американской стороны, это позволит осуществлять доставку 2 миллионов порций еды ежедневно.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал власти Израиля открыть одну из морских гаваней страны для доставки помощи.

В Вашингтоне сообщили, что с США совместно с Иорданией сбросили с воздуха на север Газы почти две с половиной тысячи тонн продовольствия, включая рис, муку, макароны и консервы.