США одобрили отправку Киеву истребителей F-16 из Дании и Нидерландов - в ООН обеспокоены притоком оружия в Украину

ООН "очень обеспокоена" увеличением притока в Украину различного оружия, в том числе кассетных боеприпасов. Заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу отметила, что многие из этих вооружений оказываются в руках "неуполномоченных конечных пользователей". При этом она подчеркнула, что поставки оружия в Украину расширились по причине российской агрессии.

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Изуми Накамицу, заместитель генерального секретаря ООН: "Сообщения, связанные с передачей и применением кассетных боеприпасов, вызывают большую тревогу. Представитель генерального секретаря призывает оставить эти типы боеприпасов в прошлом и не использовать их. Меры по устранению риска утечки оружия и боеприпасов к несанкционированным конечным пользователям и для несанкционированного использования имеют важное значение для предотвращения дальнейшей нестабильности и отсутствия безопасности в Украине, регионе и за его пределами".

Западные союзники продолжают оказывать поддержку Киеву. Накануне США одобрили отправку Украине американских истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

С их помощью Киев рассчитывает сократить удары российской авиации и артиллерии по украинской инфраструктуре и городам.

Жертвами российских ударов регулярно становятся мирные жители, в том числе дети. В амстердамской мэрии недавно открылась выставка дневников и рисунков украинских детей, посвященных войне.

15-летний Микола Костенко, нарисовал крошечный подвал, где его семья три недели укрывалась от российских снарядов во время жестокой блокады Мариуполя.