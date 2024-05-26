Россия собирает новую группировку войск у границы с Украиной - Зеленский

By Euronews

Президент Украины сообщил, что Россия собирает новую группировку войск у границы. Это заявление Владимир Зеленский сделал из Харькова, где в субботу в результате удара РФ погибли 14 человек

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Президент Владимир Зеленский предупредил в воскресенье, что Россия готовится активизировать наступление вдоль северной границы Украины, в то время как число погибших в результате авиаудара по крупному магазину строительных материалов в Харькове резко возросло.

В результате бомбардировки второго по величине города Украины в субботу днем 14 человек погибли и 43 получили ранения, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

В своем видеообращении из Харькова Зеленский заявил, что Россия готовит наступательные действия в 90 километрах к северо-западу от этого города. По его словам, россияне собирают еще одну группировку войск у украинской границы.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Именно Россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну. Буквально сейчас, в эти дни, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления.

Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад - у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира.

Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны".

Зеленский не уточнил, где именно собираются российские силы, но украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность по поводу Сумской области. И Харьков, и Сумы с населением около 250 000 человек, находятся примерно в 25 километрах от российской границы.

В последние недели российские войска захватили несколько деревень в районе Харькова в рамках широкомасштабного наступления. Аналитики говорят, что они, возможно, пытаются подойти к городу на расстояние артиллерийского выстрела. С начала этого наступления 10 мая украинские власти эвакуировали более 11 000 человек из региона.

Российские силы ведут наступательные операции по всей 1000-километровой линии фронта, в том числе в районе Часова Яра Донецкой области, где "интенсивность боевых действий достаточно высока", говорится в заявлении Генштаба Украины. "Силы обороны принимают меры для предотвращения продвижения противника", - отметили в ведомстве.

В ночь на воскресенье Россия нанесла удары ракетами и беспилотниками по большей части территории Украины. По словам украинских чиновников, подразделения ПВО перехватили 31 беспилотник "Шахед" и 12 крылатых ракет, запущенных Россией по Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областям.

В общей сложности Россия выпустила 14 ракет и более трех десятков беспилотников, говорится в заявлении ВВС Украины.

Губернатор Белгородской области, расположенной на границе с Украиной, сообщил, что в результате ночных украинских атак пострадали четыре человека. Накануне в этом регионе при обстрелах 4 человека погибли. Министерство обороны России сообщило, что семь беспилотников были сбиты над Курской областью и три - над Орловской, расположенной к северу от Белгорода.