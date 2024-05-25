ХАМАС, очевидно, планирует теракты в Германии

Согласно расследованию газеты "Welt am Sonntag", ХАМАС, по всей видимости, планирует теракты в Германии. Его целями могут стать израильское посольство и военная база США.

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Радикальная исламистская палестинская организация ХАМАС, как утверждается, планирует или планировала теракты в Германии. Как сообщает "Welt am Sonntag", в число целей, по всей видимости, входили израильское посольство в Берлине и военная база США в земле Рейнланд-Пфальц. На основании карт на мобильном телефоне подозреваемого следственные органы пришли к выводу, что он шпионил за этими объектами.

По имеющимся данным, подозреваемый - уроженец Ливана, арестованный в декабре 2023 года. Как сообщает Welt am Sonntag, мужчина действовал по приказу лидеров ХАМАС в Ливане.

Федеральная генеральная прокуратура в Карлсруэ отказалась от комментариев, сославшись на то, что расследование продолжается.