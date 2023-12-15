Европа: серия арестов подозреваемых в терроризме

By Euronews

В преддверии Рождества в Европе повышены меры безопасности. В Германии, Дании и Нидерландах прошла серия арестов подозреваемых в терроризме.

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В Германии, Дании и Нидерландах прошла серия арестов подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Немецкая полиция сообщает о четырех задержанных. Все они, утверждают следователи, в течение многих лет были членами ХАМАС. Их подозревают в поставках оружия, которое должно было храниться для потенциальных терактов против еврейских объектов в Европе.

В Дании усиливают охрану синагог, еврейских культурных центров и социальных объектов. В этой стране по подозрению в подготовке терактов арестованы три человека. Премьер-министр Дании прокомментировала ситуацию с безопасностью в королевстве.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании:"Совершенно верно, что и Служба внешней разведки, и Служба внутренней безопасности Дании недавно заявили, что в Дании существует высокий риск. Это очень, очень серьезно, и, конечно, что касается Израиля и Газы, то совершенно неприемлемо, чтобы кто-то привносил внешний конфликт в датское общество".

В Нидерландах правоохранительные органы задержали одного человека. Ранее в стране был повышен уровень террористической угрозы со значительного до существенного. Под особой охраной находятся рождественские ярмарки.