В Европе нарастает напряженность из-за ситуации в Газе

By Euronews

Обострение на Ближнем Востоке эхом отзывается в Европе: во Франции из-за угроз была нарушена работа аэропортов, в Германии синагогу забросали "коктейлями Молотова"

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Из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке в странах Европы резко возросло число антисемитских инцидентов. Во Франции в среду было нарушено воздушное сообщение после того, как многие региональные аэропорты, в частности в Тулузе, Бордо и Лионе получили предупреждения о взрывах. Во второй половине дня ситуация нормализовалась.

В стране, которая до сих пор потрясена убийством учителя исламистом несколько дней назад, за последнюю неделю было арестовано почти 200 человек за антисемитские действия. В ночь на среду синагогу в Берлине забросали бутылками с зажигательной смесью.

Правительство Германии резко осудило нападение, которое, к счастью, не причинило никакого ущерба. Полиция ведет расследование.

Шломо Афанасьев, раввин:"Около четырех часов утра в здание бросили две бутылки с зажигательной смесью. Слава Богу, никто не пострадал. Бутылки не долетели до здания. Они упали на улице".

Германия, Италия, Бельгия и Франция усилили меры безопасности. Ложные угрозы поступают из разных городов, заставляя эвакуировать общественные места. Власти напоминают людям, что распространение ложной информации может привести к тюремному заключению и крупным штрафам.