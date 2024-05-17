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Полиция застрелила вооруженного мужчину, который пытался поджечь синагогу в Руане - МВД Франции

Полиция застрелила вооруженного мужчину, который пытался поджечь синагогу в Руане - МВД Франции
Авторское право 
By Euronews
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Глава МВД Франции сообщил о пресечении попытки поджога синагоги в Руане

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Французская полиция застрелила вооруженного мужчину, который собирался поджечь синагогу в городе Руане в Нормандии. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в социальной сети X, поблагодарив полицейских за их "реакцию и мужество".

Как сообщают французские СМИ со ссылкой на источники в полиции, стражи порядка "отреагировала на сообщение о задымлении возле синагоги". Там они обнаружили мужчину, вооруженного ножом и железным прутом. Он направился к полицейским, которые открыли огонь, подозреваемый был нейтрализован.

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