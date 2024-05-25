"Вы можете увидеть в нем себя": молодые избиратели тянутся к лидеру французских ультраправых Барделле

Сторонники, журналисты и политики съехались в пятницу во французский городок Энен-Бомон на митинг любимца ультраправых Жордана Барделлы

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Далеко не каждый месяц сонный городок Энен-Бомон на севере Франции так будоражит. Но именно сюда устремились тысячи молодых людей на встречу с любимцем ультраправых, кандидатом на европейских выборах Жорданом Барделлой и бывшим лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен.

В начале длинной очереди, тянущейся по всему району, стоят 17-летние Эрванн, Матео и Сириль. Школьники не могли дождаться окончания уроков, чтобы увидеть своего любимого политика.

"Жордан Барделла привлекает молодых избирателей, потому что он харизматичен, и вы видите в нем себя", - говорит Матео, попыхивая электронной сигаретой.

"Жордан дал политике глоток свежего воздуха, и я думаю, что он еще долго будет рядом", - подхватил Эрванн, который сказал, что 28-летний лидер "Национального объединения" пробудил в нем интерес к французской политике.

С более чем 1 миллионом подписчиков на TikTok Жордан Барделла является третьим по их количеству французским политиком на этой платформе, что подчеркивает его популярность среди молодых избирателей.

Однако не все сверстники этих парней одобряют их политическую деятельность.

"Я думаю, что многие молодые люди находятся под влиянием своих родителей, которые до сих пор считают, что ультраправые - это автоматически расизм и антисемитизм, но это уже не так. "Национальное объединение" - это не то, что было 20 лет назад", - объясняет Сириль.

Чтобы попасть на встречу с лидерами ультраправых, пришлось отстоять в очереди 2 часа Sophia Khatsenkova / Euronews

Ультраправая партия, которую ранее возглавляла Марин Ле Пен, потратила годы на то, чтобы обратиться к основным слоям избирателей и раздемонизировать свое ксенофобское прошлое.

В 2022 году Ле Пен ушла с поста председателя партии и избрала своего протеже, Жордана Барделлу, который вступил в партию еще подростком.

Многие в толпе - даже самые ярые сторонники Ле Пен - согласны с этим выбором.

75-летняя Франсин голосует за "Национальное объединение" ("Национальный фронт") уже более 40 лет. Она считает, что 28-летний кандидат - подходящий преемник.

"Он молод, динамичен и, похоже, знает, чего хочет. Но я должна сказать, что его предвыборной программе не хватает помощи инвалидам", - сказала Франсин, одна из немногих, кто критиковал кампанию кандидата в ЕС в этот вечер.

Одно можно сказать точно, выбор Марин Ле Пен приносит свои плоды - Барделла лидирует в опросах, согласно последним исследованиям, за их партию проголосуют 33% избирателей, тогда как партию Макрона "Возрождение", возглавляемую Валери Айер, готовы поддержать лишь 16%.

Выйдя на сцену под скандирование толпой его имени, Барделла, и это неудивительно, обрушился на президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Габриэля Атталя, которого он назвал "самым большим лжецом во Франции".

Во время своего выступления Барделла призвал общественность проголосовать на предстоящих выборах в ЕС, чтобы защитить "идентичность Франции от потока мигрантов".

Выбор города Энен-Бомон для проведения предвыборного митинга не случаен. Это один из исторических бастионов ультраправых.

Будучи до конца 1980-х годов крупным центром угледобычи, город и в целом регион Па-де-Кале сильно пострадали от деиндустриализации, а уровень безработицы здесь один из самых высоких во Франции.

Иммиграция также находит отклик в этом регионе: десятки мигрантов используют портовый город Кале в качестве перевалочного пункта, чтобы добраться до британского побережья.

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Жордан Барделла, который представляет себя как кандидата, любящего "Францию и французов", построил свою кампанию вокруг этих тем.

Неожиданная перетряска ультраправых в ЕС

Французские ультраправые рассчитывают добиться больших успехов на выборах в ЕС 9 июня, но размолвка с немецкой ультраправой партией "Альтернатива для Германии" может омрачить их парадное шествие.

В четверг Национальное объединение решило исключить АдГ из своей фракции "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте

Это решение было принято после того, как ведущий немецкий кандидат Максимилиан Кра заявил итальянской газете La Repubblica, что если человек был членом СС, он еще "не является автоматически преступником".

Эта неожиданная перетряска означает, что необходимо создавать новые союзы.

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"До выборов осталось две недели, и перед нами открываются широкие возможности", - сказал Тибо Франсуа, член парламента, отвечающий за европейские дела в "Национальном объединении".

Он подчеркнул, что главной задачей партии является расширение фракции в ЕП, упомянув о "многообещающих переговорах" с Vox, испанской националистической партией, входящей в группу "Европейских консерваторов и реформистов".

Ожидается, что на выборах численность ИиД возрастет благодаря притоку ультраправых евродепутатов от "Партии свободы" голландца Геерта Вилдера и растущей партии Chega из Португалии.

"Другая стратегия заключается в создании блокирующего меньшинства из 135 евродепутатов, которое будет голосовать против таких текстов, как Миграционный пакт и Зеленый курс", - сказал Франсуа в интервью Euronews.

Но депутат признает, что возможность крупного слияния ультраправых с ЕКиР низка.

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ЕКиР считается несколько более умеренной и конфликтует со взглядами ИиД на то, как вести себя с Россией. Несколько лет назад две группы пытались объединиться, но потерпели неудачу.

В ЕКиР входят, в частности, партия "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджи Мелони и польская партия "Право и справедливость".

Однако правоцентристы, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, считают, что некоторых евродепутатов от ЕКиР (в основном от партии Мелони) можно склонить к сотрудничеству.

Но этот вариант невозможен для "Национального объединения", которое отказывается работать с фон дер Ляйен.

"Одно можно сказать наверняка: после выборов 9 июня будет несколько сюрпризов", - прошептал нам Александр Лубе, руководитель кампании Жордана Барделлы.