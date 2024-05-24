Зона турбулентности: #Cube выяснил, как перепутали истории двух рейсов

В соцсетях распространяется видео, на котором якобы запечатлен салон самолета авиакомпании Singapore Airlines, попавший в зону турбулентности. Однако на видео снят салон другого самолета. #Cube выяснил, как перепутали истории двух рейсов.
Джеймс Томас, Euronews:
"Нет, на этом видео не показан салон самолета Singapore Airlines, который попал в зону сильной турбулентности. Но это видео распространяется в социальных сетях и даже в новостных репортажах. Однако отснятый материал был неверно интерпретирован. Давайте разберемся, почему.
Итак, утверждается, что на этом видео запечатлен салон самолета авиакомпании Singapore Airlines, который 21 мая следовал из Лондона в Сингапур, и оказался в зоне турбулентности.
Видео снято пассажиром в момент, когда самолет внезапно сильно качнуло, в результате чего бортпроводник буквально врезался в потолок. Освежающие напитки и личные вещи полетели вверх, а чемоданы и сумки стали падать из багажных отсеков, ударяя кричащих пассажиров.
Пользователи социальных сетей делятся этим видео, связывая его с инцидентом на борту лайнера авиакомпании Singapore Airlines, в результате которого 73-летний британец погиб, а десятки людей получили ранения.
Однако на этом видео запечатлен совершенно другой самолет. Речь идет о пассажирском рейсе из Косово в Швейцарию в 2019 году. Мы знаем это, потому что тогда об этом ЧП сообщал Euronews.
На том рейсе, выполняемом болгарской авиакомпанией ALK Airlines, пострадали 10 человек, в том числе бортпроводник, которого отбросило в потолок.
Самолет попал в зону сильной турбулентности примерно за 20 минут до того, как он должен был приземлиться. То же самое произошло и с рейсом Singapore Airlines, но это явно разные события.
Самолет, направлявшийся из Лондона в Сингапур, попал в сильную турбулентность и внезапно потерял в высоте. В результате пассажиры подлетели под потолок, а вещи разлетелись по салону самолета.
Очевидцы говорят, что некоторые пассажиры врезались в багажные отсеки и части потолка, где хранятся фонари и кислородные маски, и проломили насквозь.
Всего пострадали около 60 пассажиров, 7 из которых находятся в критическом состоянии. Самолет Boeing с 211 пассажирами и 18 членами экипажа был направлен в Бангкок (Таиланд), где благополучно приземлился.
Некоторые пользователи социальных сетей поспешили обвинить в произошедшем команию Boeing, репутация которой в последние годы сильно пострадала из-за различных неисправностей самолетов.
Однако расследование обстоятельств случившегося во время рейса Singapore Airlines продолжается. Эксперты считают, что инцидент был вызван исключительно сильной турбулентностью, в которую попал самолет.