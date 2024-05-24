Зона турбулентности: #Cube выяснил, как перепутали истории двух рейсов

By Euronews

В соцсетях распространяется видео, на котором якобы запечатлен салон самолета авиакомпании Singapore Airlines, попавший в зону турбулентности. Однако на видео снят салон другого самолета. #Cube выяснил, как перепутали истории двух рейсов.

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Джеймс Томас, Euronews:

"Нет, на этом видео не показан салон самолета Singapore Airlines, который попал в зону сильной турбулентности. Но это видео распространяется в социальных сетях и даже в новостных репортажах. Однако отснятый материал был неверно интерпретирован. Давайте разберемся, почему.

Boeing again. One person is dead and others are injured after a Singapore Airlines flight from London struck "severe turbulence" and was forced to make an emergency landing in Bangkok. Posted by Mickey Rookey on Tuesday, May 21, 2024

Итак, утверждается, что на этом видео запечатлен салон самолета авиакомпании Singapore Airlines, который 21 мая следовал из Лондона в Сингапур, и оказался в зоне турбулентности.

Видео снято пассажиром в момент, когда самолет внезапно сильно качнуло, в результате чего бортпроводник буквально врезался в потолок. Освежающие напитки и личные вещи полетели вверх, а чемоданы и сумки стали падать из багажных отсеков, ударяя кричащих пассажиров.

Пользователи социальных сетей делятся этим видео, связывая его с инцидентом на борту лайнера авиакомпании Singapore Airlines, в результате которого 73-летний британец погиб, а десятки людей получили ранения.

Однако на этом видео запечатлен совершенно другой самолет. Речь идет о пассажирском рейсе из Косово в Швейцарию в 2019 году. Мы знаем это, потому что тогда об этом ЧП сообщал Euronews.

На том рейсе, выполняемом болгарской авиакомпанией ALK Airlines, пострадали 10 человек, в том числе бортпроводник, которого отбросило в потолок.

Самолет попал в зону сильной турбулентности примерно за 20 минут до того, как он должен был приземлиться. То же самое произошло и с рейсом Singapore Airlines, но это явно разные события.

Самолет, направлявшийся из Лондона в Сингапур, попал в сильную турбулентность и внезапно потерял в высоте. В результате пассажиры подлетели под потолок, а вещи разлетелись по салону самолета.

Очевидцы говорят, что некоторые пассажиры врезались в багажные отсеки и части потолка, где хранятся фонари и кислородные маски, и проломили насквозь.

Всего пострадали около 60 пассажиров, 7 из которых находятся в критическом состоянии. Самолет Boeing с 211 пассажирами и 18 членами экипажа был направлен в Бангкок (Таиланд), где благополучно приземлился.

Некоторые пользователи социальных сетей поспешили обвинить в произошедшем команию Boeing, репутация которой в последние годы сильно пострадала из-за различных неисправностей самолетов.

Однако расследование обстоятельств случившегося во время рейса Singapore Airlines продолжается. Эксперты считают, что инцидент был вызван исключительно сильной турбулентностью, в которую попал самолет.