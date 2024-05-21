Критика политики кабинета Санчеса, борьба за единую Испанию и с ростом ультраправых... Оппозиционная Народная партия ведёт свою предвыборную кампанию, начало которой неожиданно отметилось дипломатическим кризисом в отношениях Мадрида и Буэнос-Айреса.

РЕКЛАМА

Демократия, экономика, социальные вопросы и геополитика - главные пункты программы, которую в преддверии выборов в Европарламент представила Народная партия Испании. Считается, что их результаты послужат индикатором доверия испанцев правительству Педро Санчеса.

Долорс Монтсеррат, кандидат от Народной партии в Европарламент:

"Мы возглавляем борьбу в защиту верховенство права в Европе и последовательно осуждаем позорное решение об амнистии, объявленной Санчесом в отношении Пучдемона".

Пытаясь заручиться поддержкой сторонников единой Испании, правоцентристы также делают ставку на молодёжь.

Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии:

"Мы работаем над предложением об освобождении молодых специалистов от уплаты налогов__в первые годы их карьеры".

Лидер консерваторов Фейхоо пообещал сделать программу центральным элементом избирательной кампании своей партии, но, по его словам, это будет непросто.

"Иногда у меня создаётся впечатление, что такой документ уходит на второй план из-за политических манёвров, шума и споров", - посетовал он.

Неожиданным событием стали комментарии президента АргентиныХавьера Милея в адрес жены испанского премьера Педро Санчеса на митинге ультраправой партии Vox, что вызвали дипломатический кризис в отношениях двух стран и повлияло избирательную кампанию в Испании.

Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии:

"Я нахожу печальным тот факт, что интересы 48 миллионов испанцев и 46 миллионов аргентинцев находятся в заложниках у людей с определенным видением политики".

По словам Фейхоо, он и его партия противостоят тем, кто проводит свою кампанию методами пропаганды и путём конфронтации. Говоря о словесной перепалке Милея и Санчеса, политик призвал проявлять сдержанность.

Хайме Веласкес, корреспондент Euronews:

"Несмотря на высказывания Альберто Нуньеса Фейхоо на презентации предвыборной программы Народной партии, дипломатический кризис между Испанией и Аргентиной приводит именно к тому, чего добиваются его политические противники. С одной стороны, митинг Vox в выходные показал, что ультраправые не отказались от борьбы с Народной партией за звание главной "антисанчистской силы". С другой стороны, Санчесу удаётся позиционировать ИСРП как барьер на пути, как он сам выражается, росту ультраправых в мире. Потому что, помимо политических программ, темп задают избирательные кампании. Как они начинаются, - все знают. Но никто не знает, чем они в итоге закончатся".