Выборы в Каталонии: несмотря на победу социалистов, правительство хочет возглавить Карлес Пучдемон

Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон снова намерен возглавить региональное правительство, несмотря на победу социалистов на прошедших выборах.

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Правящие в Испании социалисты празднуют победу на региональны выборах в автономном сообществе Каталония. Многие здесь рассматривают результаты голосования как поддержку премьер-министра Педро Санчеса и предложенного им закона "Об амнистии" для сепаратистов, преследуемых в судебном порядке.

Националисты возглавляли правительство Каталонии с 2012 года. Но в минувшее воскресенье эту тенденцию удалось преломить. И это удар по движению за независимость от Мадрида.

Хайме Кульбуа, Мадридский автономный университет:"Партии, поддерживающие независимость Каталонии, впервые за многие годы не получили парламентского большинства".

Социалистической партии Каталонии, которую возглавляет Сальвадор Илья, не хватает голосов, чтобы сформировать собственный кабинет. Социалистам придется искать партнеров.

Хайме Кульбуа, Мадридский автономный университет:"Сейчас наиболее вероятным сценарием представляется альянс между левыми силами, хотя это будет зависеть от позиции "Левых республиканцев". Но дело в том, что внутри этой партии теперь будут идти довольно жесткие дебаты между группами. Потому что одни придерживаются более прагматичного подхода, другие же могут сказать, что сделка с социалистами неприемлема, и, что нужно и дальше стремиться к независимости. Но такой вариант, скорее всего, приведет к повторным выборам. Стоит ли оно того? Решать "Левым республиканцам".

Карлес Пучдемон не собирается сдаваться

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон (его партия заняла второе место) заявил, что социалисты должны позволить ему управлять регионом через правительство меньшинства в обмен на поддержку кабинета Педро Санчеса в Мадриде.

Хайме Кульбуа, Мадридский автономный университет:"В чем сила Пучдемона? В том, что некоторые депутаты, поддерживающие парламентское большинство в законодательном органе, являются депутатами его партии "Вместе за Каталонию". Поэтому, они будут подчиняться Пучдемону. Может возникнуть ситуация, когда Пучдемон, скажем, будет шантажировать Педро Санчеса, говоря, что если ты не дашь мне это, то я больше не буду тебя поддерживать".

По мере развития дискуссий возможность повторного проведения выборов остается неопределенной и зависит от подсчета голосов за рубежом. Однако маловероятно, что это может поставить под угрозу положение Ильи в левом блоке. Новоизбранные депутаты должны занять свои места 10 июня.

Хайме Веласкес, Euronews:"За переговорами о будущем правительстве Каталонии внимательно следят здесь, в Конгрессе депутатов в Мадриде, из-за возможных последствий, которые они могут иметь для управления Испанией и будущего правительства Педро Санчеса. Но практически одно можно сказать наверняка: сначала нам придется дождаться результатов предстоящих европейских выборов".