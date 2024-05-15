Французские правые представили свою европейскую программу

Стена на границах ЕС и реиндустриализация Европы — некоторые из ключевых пунктов программы правой партии "Республиканцы".

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"Нам нужно, чтобы Европа изменила курс": под таким лозунгом французский кандидат от правых на предстоящих выборах в Европарламент Франсуа-Ксавье Беллами начал свою кампанию, представив программу в Париже. Согласно соцопросам, партия "Республиканцы" отстает от конкурентов.

Франсуа-Ксавье Беллами решил сосредоточить свою кампанию на двух темах: иммиграции и европейском суверенитете.

Беллами выступает за строительство физических стен на границах ЕС — идея, напоминающая обещания бывшего президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Правые также рассматривают возможность сохранения возможности того, чтобы каждая страна-член могла бы восстановить контроль над своими границами в случае чрезвычайной ситуации.

Когда речь заходит о европейском суверенитете, программа оказывается обширной. По словам Беллами, чтобы вновь стать сильным, "Европейский союз должен глубоко изменить свой курс".

"Весь наш континент переживает глубокий кризис. И проблема эта двоякая: упадок Европы в мире и упадок Франции в Европе".

Это означает сокращение регулирования и правил, а также увеличение инвестиций в технологии и реиндустриализацию континента.

Суверенитет также означает для правого кандидата увеличение инвестиций в общеевропейскую оборону.

"Я предлагаю, чтобы все европейские государства увеличили свой вклад в коллективную оборону до 3% от своего ВВП", - заявил он.

"Никакого второго срока для Урсулы фон дер Ляйен"

Для достижения этих целей Беллами ясно дал понять: его партия не будет голосовать за нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая также входит в Европейскую народную партию.

Беллами уверяет, что возглавляет единственную правую партию во Франции, которая может сделать так, чтобы голос его страны был услышан в Брюсселе.

"Мы будем представителями французов в ведущей европейской политической партии, Европейской народной партии, к которой мы принадлежим. Мы - единственный список, который может позволить Франции принимать решения в будущих европейских дебатах".

На вопрос о том, как его партия сможет повлиять на ЕНП, если фон дер Ляйен будет переизбрана, Франсуа-Ксавье Беллами заявил, что другие евродепутаты от партии будут голосовать против нее.

"Мы не хотим давать Урсуле фон дер Ляйен второй срок полномочий. По крайней мере, мы можем сказать, что эта позиция далеко не маргинальная, и ее разделяет большая часть политических сил, входящих в ЕНП".

Однако, набрав всего 8 % голосов, традиционная правая партия оказалась зажата между партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение", которая склоняется к правоцентристскому спектру и ультраправой партией "Национальное объединение", которая в настоящее время лидирует в опросах с 32 %.