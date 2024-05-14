Немецкая семья Леманн-Чакш называет главной социальной задачей нового Европарламента борьбу с детской бедностью, а целью внешней политики - урегулирование конфликтов в Украине и Израиле

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Здравствуйте, нас зовут Фредерика и Йонатан, мы живём в Берлине с тремя нашими детьми. Если бы я была евродепутатом, то помогла бы искоренить детскую бедность. Я бы постаралась создать наилучшие возможности для образования.

Как член Европарламента я, Йонатан, позаботился бы о том, чтобы европейская оборонная политика и дальше интегрировалась. Это помогло бы уладить нынешние конфликты в Украине и Израиле, которые вызывают большую обеспокоенность. И я считаю, что нам, как Европе, нужно найти совместный ответ на это, особенно если ООН будет ослаблена, и президентом США станет Трамп.

Польский консерватор Аркадиуш Мулярчик просит соотечественников проголосовать за него и обещает получить для них давно причитающиеся его стране деньги:

Для Германии было бы справедливым выплатить Польше возмещение ущерба и компенсации за последствия Второй мировой войны. Немцы никогда не выплачивала полякам военные репарации. Европейский парламент – это место для урегулирования подобных неразрешённых споров прошлого. Ещё очень важно, чтобы Польша не потеряла свой суверенитет в пользу Европейского Союза. Мы не можем позволить этому случиться. Мы боремся за Союз наций, а не за централизованную Европу.

Это девятый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.