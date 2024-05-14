EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Главные задачи Европарламента по мнению немецких избирателей и польского кандидата

Проект Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Проект Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право Derechos de autor de Euronews.
Авторское право Derechos de autor de Euronews.
By Pilar Montero Lopez
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Немецкая семья Леманн-Чакш называет главной социальной задачей нового Европарламента борьбу с детской бедностью, а целью внешней политики - урегулирование конфликтов в Украине и Израиле

РЕКЛАМА

Здравствуйте, нас зовут Фредерика и Йонатан, мы живём в Берлине с тремя нашими детьми. Если бы я была евродепутатом, то помогла бы искоренить детскую бедность. Я бы постаралась создать наилучшие возможности для образования.

Как член Европарламента я, Йонатан, позаботился бы о том, чтобы европейская оборонная политика и дальше интегрировалась. Это помогло бы уладить нынешние конфликты в Украине и Израиле, которые вызывают большую обеспокоенность. И я считаю, что нам, как Европе, нужно найти совместный ответ на это, особенно если ООН будет ослаблена, и президентом США станет Трамп.

Польский консерватор Аркадиуш Мулярчик просит соотечественников проголосовать за него и обещает получить для них давно причитающиеся его стране деньги: 

Для Германии было бы справедливым выплатить Польше возмещение ущерба и компенсации за последствия Второй мировой войны. Немцы никогда не выплачивала полякам военные репарации. Европейский парламент – это место для урегулирования подобных неразрешённых споров прошлого. Ещё очень важно, чтобы Польша не потеряла свой суверенитет в пользу Европейского Союза. Мы не можем позволить этому случиться. Мы боремся за Союз наций, а не за централизованную Европу.

Это девятый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Наказ новому Европарламенту: отдавать приоритет образованию

Граждане высказывают порой противоположные пожелания Европарламенту

Германия считает, что больше не обязана платить репарации Польше за ущерб, нанесённый в годы войны

Польша Образование Европейский союз Германия международные отношения Выборы в Европейский парламент 2024