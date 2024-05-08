В Германии участились нападения на политиков

By Euronews

В Берлине совершено нападение на Франциску Гиффай - сенатора по вопросам экономики, члена СДПГ. Мэр Берлина Кай Вегнер решительно осудил произошедшее, назвав это нападением на демократию.

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Как сообщила полиция, на мероприятии в одной из библиотек Берлина 74-летний мужчина ударил сумкой Франциску Гиффай - сенатора по вопросам экономики, члена СДПГ. Женщина получила травмы головы и шеи и была доставлена в больницу. Сейчас она проходит амбулаторное лечение.

Мэр Берлина Кай Вегнер решительно осудил нападение, заявив, что любой, кто нападает на политиков, нападает на демократию. "Мы не потерпим этого. Мы будем выступать против всех форм насилия и ненависти, и будем защищать нашу демократию", - сказал Вегнер.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер на встрече с главами МВД 16-ти земель ФРГ предложила ужесточить меры по борьбе с преступлениями по политическим мотивам.

Нэнси Фезер, глава МВД Германии:"Тот, кто совершает преступление, должен быстро осознать, что он поступил неправильно. Поэтому необходимо ускорить проведение судебных разбирательств, чтобы преступник осознал, что будут последствия. Я думаю, что это очень важно в правовом государстве. Это будет еще одной мерой".

Нападение на Франциску Гиффай - не первое на этой неделе. В тот же день с физическим насилием столкнулась политик от Партии "зеленых". Ее имя не называется. Женщину толкнули в то время, когда она расклеивала предвыборные плакаты в Дрездене. На минувшей неделе в разных регионах ФРГ было совершено несколько нападений на политиков. В феврале Бундестаг заявил, что в прошлом году на политиков было совершено около 2800 нападений.

Как проправительственные, так и оппозиционные партии заявляют, что их члены и сторонники столкнулись с волной физических и словесных нападений в последние месяцы. Они призвали полицию усилить защиту политиков на предвыборных митингах.