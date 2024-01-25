EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В Европе обеспокоены ростом антисемитизма

Архив
Архив Авторское право Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В Германии, согласно официальным данным, количество преступлений на почве антисемитизма с октября по январь выросло на 320% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

РЕКЛАМА

После нападения ХАМАС на Израиль, совершенного седьмого октября, в европейских странах возросло число преступлений на почве антисемитизма. В Германии, согласно официальным данным, количество подобных инцидентов с октября по январь выросло на 320% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил уполномоченный федерального правительства по борьбе антисемитизмом Феликс Кляйн.

**Феликс Кляйн, уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом: **_"Количество антисемитских преступлений, зафиксированных с 7 октября 2023 года, по состоянию на 22 января составляет 2249. Значительная часть из них была совершена не вскоре после 7 октября, а спустя недели и месяцы. Позорно высокий уровень антисемитских актов стал настолько обыденным, что люди даже этого не осознают"._

С аналогичной проблемой столкнулась и Франция. По данным МВД, с октября в стране было зарегистрировано 1676 антисемитских актов. Столько же подобных преступлений было совершено в целом за три предыдущих года. Почти 60%  действий, направленных против евреев, указывает ведомство, представляли собой физические нападения, словесные угрозы и жесты.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Единая Европа: фермеры протестуют против аграрной политики блока по всему Евросоюзу

"Штрейкбрехеры": швейцарские поезда восполняют пробелы в расписании из-за забастовки в Германии

Европейские выборы: насколько молодые французы интересуются избирательной кампанией?

Франция Германия Антисемитизм ХАМАС Война Израиля с ХАМАС