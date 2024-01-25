В Европе обеспокоены ростом антисемитизма

By Euronews

В Германии, согласно официальным данным, количество преступлений на почве антисемитизма с октября по январь выросло на 320% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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После нападения ХАМАС на Израиль, совершенного седьмого октября, в европейских странах возросло число преступлений на почве антисемитизма. В Германии, согласно официальным данным, количество подобных инцидентов с октября по январь выросло на 320% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил уполномоченный федерального правительства по борьбе антисемитизмом Феликс Кляйн.

**Феликс Кляйн, уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом: **_"Количество антисемитских преступлений, зафиксированных с 7 октября 2023 года, по состоянию на 22 января составляет 2249. Значительная часть из них была совершена не вскоре после 7 октября, а спустя недели и месяцы. Позорно высокий уровень антисемитских актов стал настолько обыденным, что люди даже этого не осознают"._

С аналогичной проблемой столкнулась и Франция. По данным МВД, с октября в стране было зарегистрировано 1676 антисемитских актов. Столько же подобных преступлений было совершено в целом за три предыдущих года. Почти 60% действий, направленных против евреев, указывает ведомство, представляли собой физические нападения, словесные угрозы и жесты.