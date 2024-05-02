В связи с приближением выборов в Европарламент граждане ЕС дают советы и наказы его следующему составу

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О задачах законодателей поговорили с Euronews французский правозащитник Жиби Боне и действующий депутат из Нидерландов Михель Хугевеен:

Здравствуйте, я Жиби Боне из благотворительной организации Roya citoyenne. Она оказывает гостеприимство беженцам, прибывшим через итальянскую границу. Мы отправляем их в Ниццу, чтобы они могли подать заявление о предоставлении убежища. Если меня выберут евродепутатом, я позабочусь о том, чтобы деньги, выплачиваемые агентству Frontex, которое жестоко и бесчеловечно охраняет внешние границы Европы, вместо этого были бы потрачены на скоординированный и разумный приём этих беженцев.

У этого француза и у депутата от Нидерландов оказались противоположные взгляды на миграцию в Евросоюз:

Если меня переизберут членом Европарламента, я, Михель Хугевеен, поставлю перед собой цели, относящиеся к тому, чего люди действительно ожидают от Евросоюза. Этих целей две. Во-первых, бороться с нелегальной миграцией. Нам необходимо инвестировать в обеспечение безопасности наших внешних границ. Это значит создавать пограничные стены, заборы и морскую блокаду. Второе - это строительство конкурентоспособной экономики. Это означает, что нам необходимо уменьшить бюрократию, ослабить запреты и волокиту. Нам нужно снизить налоги. Нужно, чтобы было меньше чиновников, и чтобы Евросоюз был меньше.

Это первый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.